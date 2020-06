, 25 giugno 2020. Durante l’odierna seduta, il parlamentareè stato espulso e trascinato di peso fuori dalla Camera. “Lei ha scambiato quest’aula per uno spettacolo. Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce», gli ha detto la vicepresidente, tra gli applausi unanimi.

“Vergogna, Vergogna!”, hanno urlato diversi deputati, con la Carfagna che ha sottolineato, rivolgendosi a Sgarbi “lei ha trasformato quest’Aula in uno show, parolacce anche alle donne”.