Stefania S., 40 anni, Manfredonia “La lotta contro il linfoma di Hodgkin”

, 25 giugno 2020. “La mia storia è iniziata nel 2010, quando mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. All’inizio mi sono sottoposta a un normale ciclo di chemioterapia, in seguito al quale la malattia sembrava essersi risolta. Poco dopo, però, ho avuto una ricaduta e, dopo altri cicli di chemioterapia, ho dovuto subire un auto-trapianto. Anche in questo caso le cose sembravano essere andate per il meglio finché, sei anni dopo, il linfoma è tornato all’attacco.

A quel punto, l’unica soluzione era un trapianto da donatore esterno, per il quale ho preferito rivolgermi all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per fortuna -anche grazie alla generosità di mio fratello, che ha scelto di farmi da donatore- tutto è andato bene e sono stata dimessa pochi mesi fa. Durante le cure sono stata ospite di una delle case di AIL Milano che ho condiviso insieme al mio compagno. L’aiuto dell’Associazione è stato davvero provvidenziale, sotto molti punti di vista. Oltre all’aspetto puramente economico, che è stato fondamentale perché in quel periodo non potevo lavorare, sono stati molto importanti anche il servizio di accompagnamento e la possibilità di avere a disposizione un bagno tutto mio, che mi hanno permesso di evitare rischi pericolosi nelle fasi più delicate della terapia. Ma soprattutto il sostegno di AIL mi ha consentito di poter decidere autonomamente dove curarmi e mi ha insegnato a essere più solidale con chi si trova in difficoltà o ha bisogno di aiuto. Al momento, pur essendo ancora in fase di guarigione, sto ricominciando a riprendere in mano la mia vita: a poco a poco, ho ripreso a esercitare la libera professione di avvocato nella mia città e a fare progetti per il futuro”.

Stefania S., 40 anni, Manfredonia (FG) Fonte: ailmilano