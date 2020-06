Umberto Di Michele rieletto presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti

Orta Nova, 25 giugno 2020. Umberto Di Michele rieletto all’unanimità presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti. Il primo cittadino di Carapelle è stato supportato da tutti i sindaci ed i consiglieri delegati della comunità del basso Tavoliere, che comprende Stornara, Stornarella, Ordona, Orta Nova e la stessa Carapelle.

“Questa rielezione – ha detto Di Michele – è frutto di un’oculata politica operata da tutti i sindaci ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei loro comuni, per dare continuità al lavoro svolto in quest’ultimo anno. Li ringrazio infinitamente per la fiducia. È stato un anno di transizione in cui abbiamo contribuito ad una sorta di “ricostruzione” dell’Unione, con importanti modifiche allo statuto, che servono principalmente a snellire le pratiche burocratiche e a rafforzare la sinergia tra Comuni per affacciarsi all’Europa ed ai bandi comunitari e regionali: anzitutto la carica di presidente durerà tre anni e non più un anno (e questo contribuirà a lavorare con maggiori margini di tempo e con una certa continuità), ma anche la possibilità per i sindaci di delegare alla partecipazione alle riunioni anche amministratori dei rispettivi Comuni.

Inoltre le amministrazioni stanno iniziando a trasferire alcune funzioni, prima prettamente comunali, all’Unione, come già è accaduto per la valorizzazione del territorio da parte dei Comuni di Carapelle e Stornara.

È vero – ha aggiunto Di Michele – è stato un anno di transizione ma si può dire che sia stato tutt’altro che immobile: abbiamo lavorato sul progetto di unione tributaria finanziato dal Mise, in collaborazione con un’Unione dei Comuni della Val D’Aosta, ma abbiamo ottenuto anche un finanziamento regionale per la realizzazione di un press tour sui vini dell’Unione, che ha contribuito a valorizzare il territorio ed il patrimonio enogastronomico locale”. Altre richieste di finanziamento sono in corso. “Adesso rafforzeremo la struttura amministrativa e costituiremo la nuova giunta dell’Unione, che in questa nuova fase siamo certi che porterà questa bella realtà locale a lavorare sempre meglio, come merita”, ha concluso il presidente Di Michele.