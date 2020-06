, 25 giugno 2020. Sabato 27 giugno esce il quarto episodio della stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicata al Gargano e al turismo di prossimità.. Protagonista del nuovo episodio, il trekking e l’esplorazione di siti archeologici straordinari e poco conosciuti ai più, come le tombe dei dauni, un’antica civiltà vissuta sulla costa adriatica.

“Il Gargano offre una natura meravigliosa dove poter fare trekking – spiega Paganelli, che è anche appassionato di escursionismo -. In questo episodio esploro alcune montagne nella zona di Mattinata, vicino Manfredonia: Monte Sacro e Monte Saraceno. Protagonista delle mie camminate è la storia. Sulla prima vetta si trovano i resti di un’abbazia del Medio Evo divorata dalla vegetazione. Sull’altra resistono le tombe millenarie dei dauni. In entrambi i casi si tratta di luoghi sacri completamente accessibili a tutti e che offrono panorami mozzafiato”.

Come guardare gli episodi? Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare le altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? “Non chiamatemi travel blogger”. La web-serie è a metà tra il documentarismo e il blog di viaggio, perché al racconto di persona durante il viaggio, Paganelli unisce approfondimenti storico-culturali e sociali. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Definirei il mio progetto un documentario che usa un linguaggio più vivace e dinamico in modo da poter essere apprezzato da tutti, indipendentemente dall’età e dalla formazione”, ha aggiunto il giornalista.