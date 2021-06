Caldo record, due vittime in Puglia: un bracciante e un 35enne

Bari, 25/06/2021 – (norbaonline) Tornava a casa in bicicletta dopo aver lavorato per ore nei campi per molte ore, ha avuto un malore, si è accasciato a bordo strada ed è morto. È accaduto intorno alle 18 sulla strada che collega Tuturano a Brindisi.

La vittima è un 27enne originari del Mali, si chiamava Camara Fantamadi, era residente ad Ebolli. Tra tre giorni si era trasferito in Puglia, ospitato dal fratello a Brindisi, proprio per lavorare. Un passante lo ha visto in difficoltà, ha chiamato i soccorsi ma quando l’ambulanza è arrivata era troppo tardi. Non si esclude che possa essersi sentito male anche a causa delle temperature torride che stanno interessando la Puglia. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha avvertito il magistrato di turno. Il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Si è accasciato al suolo mentre distribuiva volantini a Galatina ed è morto poco dopo il ricovero. Antonio Valente aveva solo 35 anni, era originario di Miggiano. Si è sentito male per strada, mentre sotto al gran caldo era alle prese con il suo lavoro. Lo hanno immediatamente soccorso e portato in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sembra che il decesso sia dovuto ad un’emorragia cerebrale, non si esclude possa essere stata causata dal caldo torrido. I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa Madre San Vincenzo. (norbaonline)