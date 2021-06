Caso De Benedictis, boss Milella: “Mazzette da almeno cinque avvocati”

Foggia, 25/06/2021 – (ilquotidianoitaliano) “De Benedictis prendeva soldi per le scarcerazioni tramite alcuni avvocati”.

La conferma in merito alle condotte delittuose dell’ex giudice, rinchiuso nel carcere di Lecce con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, è arrivata da Domenico Milella, ex braccio destro del boss di Japigia, Eugenio Palermiti, e ora collaboratore di giustizia. Milella è stato ascoltato dai magistrati di Lecce che coordinano le indagini in merito all’inchiesta che oltre a De Benedictis ha fatto finire in carcere l’avvocato Giancarlo Chiariello e il pregiudicato di Vieste Danilo Pietro Della Malva detto “u’ meticcio”, classe ’86.

“De Benedictis già otto-nove anni fa si diceva che prendeva le mazzette tramite un avvocato di Altamura e altri di Bari. Comunque parecchi avvocati arrivavano direttamente a questo De Benedictis” ha aggiunto il collaboratore di giustizia. (ilquotidianoitaliano)