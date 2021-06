Condannata 37enne originaria di Foggia: truffava donne vittime di violenza

Rimini, 25/06/2021 – (corriere) Doveva aiutarle a superare il buco nero in cui erano precipitate dopo mesi di violenza domestica e invece ha finito per spingerle ancora più in fondo al tunnel truffandole.

Il Tribunale di Rimini l’ha condannata a due anni e sei mesi. Lei è Clarissa Matrella, trentasettenne originaria di Foggia ex presidente della onlus Butterfly di Riccione per anni considerato un centro anti violenza sulle donne molto attivo in provincia di Rimini e in Romagna, che gestiva dopo aver vinto un bando di gara pubblicato da un ente locale.

Matrella era stata arrestata dai carabinieri di Riccione il 12 settembre del 2019 al termine di un’indagine cominciata nell’agosto del 2017.

La condanna è arrivata dopo il patteggiamento: a difendere la donna il legale Roberto Brancaleoni e dalla parte dell’accusa il pm della Procura di Rimini, Davide Ercolani. Matrella era solita convincere le donne che si rivolgevano all’associazione Butterfly a usufruire di servizi a pagamento truffaldini. (corriere)