Estate bollente nel Foggiano: le temperature restano elevate

Manfredonia, 25/06/2021 – (meteopuglia) Ci apprestiamo a vivere il weekend, dopo una settimana praticamente di stampo africano con temperature davvero notevoli per il periodo, superiori alla norma di almeno 8/10 gradi su tutta la regione.

Nella giornata odierna di venerdì 25 giugno, le condizioni meteo sulla Puglia si presenteranno grossomodo simili alle giornate precedenti, con sole in prevalenza, anche se non mancheranno degli annuvolamenti o velature del cielo per la presenza della sabbia in sospensione nell’aria. La ventilazione resterà debole di direzione variabile, ma una piccola novità sarà identificata nelle temperature, perchè avremo un leggero calo dei valori, pur sempre in un contesto ancora molto caldo. Le termiche infatti non faranno registrare picchi oltre i 40 gradi, ma resteranno comunque elevati, intorno ai 35/36 gradi con qualche picco di 38/39 nel foggiano.