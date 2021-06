Foggia, Lipu: “Il caldo afoso causa strage di rondoni”

Foggia, 25/06/2021 – (norbaonline) Il caldo non dà tregua e mette in difficoltà anche gli animali. La Lipu di Capitanata ha pubblicato la foto dei tanti rondoni di cui si sta occupando in questi giorni.

In città sono stati superati i 40° per quattro giorni consecutivi e queste sono solo alcune delle conseguenze per la fauna, con i poveri volatili che finiscono stremati al suolo. Tanti i cittadini che segnalano di averne soccorsi per strada o sui balconi e che chiedono informazioni su come poterli salvare.

Il consiglio se si trova un animale selvatico in difficoltà è di rivolgersi al più vicino Cras o alla Polizia provinciale. (norbaonline)