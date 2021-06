Impianto trattamento plastica di Macchia: Vergura “No speculazioni dopo incendio”

Il Comune di Monte Sant’Angelo non è amministrato da una banda di scellerati che non bada alla salute dei propri cittadini e di quelli dei comuni limitrofi; le nostre comunità negli anni hanno condiviso diverse iniziative che ci hanno consentito di superare molte situazioni negative che avrebbero pregiudicato per sempre le sorti del nostro territorio, sarebbe da irresponsabili non continuare a farlo solo perché c’è chi vuole strumentalizzare per fini elettorali – sia a Monte che a Manfredonia – un argomento così delicato.