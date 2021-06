STATOQUOTIDIANO.it – Manfredonia, 25 giugno 2021. “Ho bisogno di aiuto, sono in estrema difficoltà psicologica; sto passando periodi difficili. Ho bisogno di ritrovare me stessa ed essere autonoma. La vita con me e durissima mi sento di chiedere aiuto a squarciagola“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano la signora Giorgia (nome di fantasia), chiedendo di pubblicare la sua richiesta d’aiuto.

“Chiedo aiuto, ho problemi economici; ho bisogno di essere aiutata e supportata in forma anonimo. Cerco un lavoro che mi dia la mia dignità di donna”.