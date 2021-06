Zeman: “Italia può vincere Europeo. Insigne il più forte calciatore italiano”

Foggia, 25/06/2021 – (itasportpress) Zdenek Zeman torna a parlare di calcio e lo fa, questa volta, dopo l’annuncio della sua nuova avventura al Foggia.

Il boemo ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere del Mezzogiorno nella quale si è soffermato anche sull’Italia impegnata ad Euro 2020 e soprattutto sul suo pupillo Lorenzo Insigne.

INSIGNE – “Insigne? L’ho visto per la prima volta nella Primavera del Napoli al torneo di Viareggio, poi a Cava non lo facevano giocare e ho chiesto a Pavone di prenderlo perché aveva dei mezzi, ha dimostrato che avevo ragione”, ha detto Zeman sul numero 10 della Nazionale. “Ora spero che rimanga a Napoli, è il più forte calciatore italiano“. Sul Napoli ancora: “Spaletti? Il campo dirà se la scelta è giusta, è un bravo allenatore anche se talvolta ha avuto problemi caratteriali con calciatori importanti (riferimento a Totti, ndr)”.

ITALIA – Sulla Nazionale, il boemo ha poi aggiunto a Sky Sport: “Insigne, Immobile e Verratti? Sono contento che stiano trovando spazio, ci sono anche Florenzi e Barella, che ho avuto a Cagliari con me, anche se in quel periodo serviva più alla Primavera che alla prima squadra. Per me l’Italia è dall’inizio la favorita numero uno. Ci sono avversarie forti, ma sono convinto che questa squadra ha delle qualità per poter lottare con tutti. Mancini li fa giocare bene, se trovi giocatori così di talento è più facile”. (itasportpress)