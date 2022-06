Generale Mini di Manfredonia: “Più armi a Kiev, più Mosca avanza”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/06/2022 -“Secondo Kiev, le truppe ucraine impegnate nel territorio di Lugansk, ieri avrebbero ricevuto l’ordine di ritirarsi dall’area di Severodonetsk. Da settimane essa era designata come una sacca che si sarebbe chiusa intrappolando migliaia di combattenti ucraini.

Come a Mariupol, la disfatta viene spacciata per una normale manovra diretta dallo stato maggiore ucraino. Le fonti russe raccontano un’altra storia: nell’area del “calderone” non tutti sono riusciti a ritirarsi o fuggire. In una situazione come in Donbass dove sono le milizie e non i soldati a controllare i centri urbani, lo sviluppo tattico è falsato e i danni per i non combattenti non sono collaterali, ma intenzionali. Le milizie ucraine considerano la popolazione del Donbass come non ucraina e quindi spendibile sia come scudi sia come vittime designate.

L’afflusso degli aiuti occidentali confermerà il “teorema Lavrov: più arrivano armi e più avanziamo”.

Infatti non si tratta di spavalderia o arroganza, ma di necessità. La Russia non può permettersi di avere armi a lungo raggio puntate sul proprio territorio e maggiore è la gittata delle armi occidentali maggiore è l’esigenza di tenerle il più lontano possibile. E che lo schieramento ucraino sia destinato a retrocedere è palese anche dall’annuncio di un ufficiale del Pentagono riguardante i quattro sistemi lanciarazzi Himars da inviare in Ucraina “avranno una gittata massima di 70 Km”, non di 45 chilometri, come annunciato in precedenza, “È il doppio di ciò che hanno con gli obici che stiamo dando. Da un esame del campo di battaglia gli ucraini non hanno bisogno di gittate maggiori”. Ma volendo, gli Himars si possono dotare di munizioni con gittata fino a 300 km. In questo modo si materializza anche la possibilità di dividere l’Ucraina in due in corrispondenza del Dniepr e isolarla dal mare”

FONTE: IL FATTO QUOTIDIANO