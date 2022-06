Manfredonia, nuova offerta di lavoro della Sisecam Flat Glass

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/06/2022 – (kitlavoro) La Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L. ricerca per implementare il proprio organico: IT TECHNICIAN. La figura sarà responsabile della fornitura del supporto tecnico IT in conformità con gli standard e le procedure aziendali.

Si occuperà dunque di: computer, stampanti, infrastrutture di rete, centrali telefoniche, telefoni cellulari e fissi, sistemi di videoconferenza ecc…Nello specifico le attività consisteranno nel: Dare supporto operativo informatico, in turnazione con i colleghi, per garantire una copertura complessiva del servizio; Fornire help desk di secondo livello; Occuparsi dell’inventario IT, aggiornandolo costantemente; Utilizzare il pool di materiali informatici forniti nel modo più efficiente, suggerendo i prodotti e quantità da includere; Determinare le esigenze IT; Partecipare a progettidi infrastrutture IT regionali; Fornire supporto, quando necessario, lavorando temporaneamente anche in altri plant e regioni del gruppo Sisecam.

Requisiti: Preferibile laurea in Informatica o formazione equivalente; Esperienza di qualche anno in attività similari (help desk di primo livello); Buona conoscenza e utilizzo della lingua inglese; Disponibilità alla reperibilità di uno o due settimane al mese (in turnazione con altri colleghi). Offriamo inserimento diretto e retribuzione commisurata ad esperienza maturata.

Sede di lavoro: Monte Sant’Angelo, Manfredonia (FG) Il Gruppo Sisecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro. Il Gruppo opera in quattro settori commerciali principali: il “Vetro Piano”, i “Prodotti per la casa in vetro”, i “Contenitori in vetro” e le “Sostanze chimiche” e, oltre che in Turchia, ha stabilimenti di produzione in Germania, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Slovacchia, in Ungheria, in Bosnia-Erzegovina, nella Federazione Russa, in Georgia, in Ucraina, in Egitto e in India.

Il Gruppo Sisecam oggi è il terzo principale produttore al mondo di oggetti per la casa in vetro, e il quinto di contenitori in vetro e del vetro piano; oltre ad essere uno deidieci principali produttori di soda del mondo è anche il leader mondiale nelle sostanze chimiche al cromo. Sisecam, con 83 anni di esperienza, circa 22.000 dipendenti, stabilimenti produttivi in 13 paesi e vendite in più di 150 paesi, come Gruppo su scala internazionale continua nel suo percorso con l’obiettivo di diventare uno dei tre più grandi produttori del mondo in tutti i settori del suo core business. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003.



Contratto di lavoro: Tempo indeterminato