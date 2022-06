Morsa da pitbull che circola libero: in codice rosso in ospedale

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la 32enne stava passeggiando col suo cagnolino che il pitbull ha attaccato all’improvviso. Per proteggere il proprio cane, la donna lo ha preso in braccio ed è stata morsa a una mano e a una gamba dal pitbull. Ad aiutarla sono stati alcuni passanti. Soccorsa dai sanitari del 118, la 32enne è stata portata in codice rosso all’ospedale di Tricase. I carabinieri stanno cercando di risalire al proprietario del pittbull. L’animale, rimasto in zona dopo l’aggressione, è stato catturato e affidato veterinari dell’Asl. (ansa)