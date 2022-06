Proteste pescatori, Rotice ringrazia l’impegno dell’eurodeputata Vuolo

Un grazie di cuore da parte mia, della categoria dei pescatori e di tutta la comunità di Manfredonia a Lucia Vuolo, europarlamentare . Un primo importante risultato dopo solo venti giorni dal nostro meeting a Bruxelles. Un punto di partenza per continuare a lavorare con determinazione su questo asse politico-istituzionale e costruire opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio in filo diretto con l’Europa”.