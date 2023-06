La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.

“Certificare” l’invio e la ricezione – i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici – significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione.

Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Ogni individuo, persona giuridica o fisica, potrà chiedere al Comune di Foggia una casella certificata gratuita ed autogestita: sarà sufficiente scaricare l’apposito modulo di adesione, compilarlo ed inviarlo con un indirizzo e.mail personale dell’Ufficio relazioni con il pubblico all’indirizzo urp@comune.foggia.it.

Successivamente riceverà una comunicazione allo stesso indirizzo in cui saranno descritte le modalità di utilizzo e la denominazione dell’indirizzo di posta certificata.