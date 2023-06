Foggia, la scuola di danza Tersicore compie 45 anni

Foggia, 25 giugno 2023. È una storia di famiglia lunga 45 anni la Scuola di Danza Tersicore di Foggia. Di generazione in generazione, in via Galanti 6, si tramanda la passione da quasi mezzo secolo.

A perpetuare la tradizione avviata nel 1978 da Anna Colucci, la fondatrice, sono le figlie Paola e Loredana Lo Prete e la nipote Giada Ordine, tutte diplomate all’Accademia nazionale di Danza di Roma.

Migliaia e migliaia di ballerine e ballerini, fino ad oggi, sono passati per la Tersicore, centinaia e centinaia i balletti andati in scena.

Il traguardo carica di ulteriore significato il consueto saggio spettacolo di fine anno accademico.

Lunedì 26 e martedì 27 giugno (ingresso ore 20.30) allieve e allievi della scuola di danza classica e moderna Tersicore calcheranno il palco del Teatro del Fuoco di Foggia, con la partecipazione degli attori del Teatro dei Limoni.

Gli spettatori assisteranno all’esperienza immersiva di ‘Van Gogh Experience’, saranno catapultati nella Nevermore Accademy con Wednesday, alias Mercoledì Addams, e poi vivranno la fiaba con Rapunzel.

Direzione artistica e coreografie sono firmate dalle tre insegnanti, Paola e Loredana Lo Prete e Giada Ordine, con la collaborazione di Michela De Meo e la consulenza registica di Maggie Salice. A occuparsi di audio e luci c’è Massimo Russo.

In attività dal 1978, la scuola di danza Tersicore è un punto di riferimento sul territorio, divulga la cultura coreutica e organizza, da sempre, stage annuali con insegnanti di fama nazionale e internazionale.

Recentemente sono stati attivati nuovi corsi. Negli anni, la scuola di danza si è aperta sempre di più alla città e al territorio. A marzo, ha partecipato ad un’iniziativa di solidarietà in favore del reparto di Oncologia di Lucera.