Ischitella, tentato furto in chiesa durante le cresime: ladri colti in flagrante

Gargano – Un episodio di furto ha scosso il termine della cerimonia delle cresime, svolta ieri sera nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Ischitella. Una coppia di probabili origini di Apricena, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, ha tentato di derubare la borsa di una madre di uno dei ragazzi cresimati.

L’atto criminoso si è verificato al termine della messa, dopo il canto conclusivo. La madre del cresimato è riuscita a voltarsi e ha prontamente scattato delle foto ai ladri prima che fuggissero via. Fortunatamente, il padre del ragazzo si è immediatamente accorto dell’accaduto e li ha rincorsi riuscendo a recuperare la borsa. Nel frattempo, sono stati chiamati i carabinieri, che si sono recati sul posto per prendere in carico la situazione. La scena è stata registrata anche dalle telecamere di sicurezza della Chiesa, le quali saranno visionate per raccogliere ulteriori prove e informazioni utili alle indagini in corso.