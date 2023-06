Prof assente 20 anni su 24, destituita dal Miur

E’ stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio come ‘prof’ di storia e filosofia alla scuola secondaria. Nei soli quattro mesi in cui si è dedicata alla classe, ha ricevuto numerose lamentele dagli studenti riguardo alla sua “impreparazione”, alla “casualità” con cui assegnava i voti e al fatto che si presentava in classe senza i libri di testo.

Lo riporta l’ANSA.

A seguito di queste critiche, è stata avviata un’ispezione ministeriale che ha ritenuto le sue modalità di insegnamento “incompatibili con l’insegnamento” stesso. La Cassazione ha ora confermato la sua destituzione, dichiarandola “inettitudine permanente e assoluta”, nonostante il suo tentativo di appellarsi alla “libertà di insegnamento”.

Secondo la Cassazione, la libertà di insegnamento all’interno delle scuole è intesa come autonomia didattica che mira a fornire una formazione completa della personalità degli studenti, i quali hanno un diritto effettivo allo studio. Pertanto, la libertà di insegnamento non può essere considerata fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, garantisce il diritto allo studio di ogni studente e, in definitiva, la piena formazione della loro personalità.

Secondo i giudici, il concetto di libertà didattica comprende sicuramente l’autonomia nella scelta dei metodi di insegnamento appropriati, ma ciò non significa che l’insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa trascurare l’organizzazione e la strutturazione delle lezioni.

Durante l’ispezione del Ministero dell’Istruzione, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia, dove la docente prestava servizio in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza, sono emerse diverse problematiche. L’insegnante era distratta durante le interrogazioni degli studenti perché continuava a utilizzare il cellulare per inviare messaggi.

