Spingono auto in panne, in 2 investiti e uccisi su viadotto

Anche gli altri due passeggeri a bordo della Peugeot 204 hanno riportato ferite nell’incidente.

Le vittime di questa tragica fatalità, accaduta questa mattina presso il Comune di Simbario, erano due camerieri che avevano appena terminato il loro lavoro a un ricevimento di nozze. A causa della violenza dell’impatto, uno dei due è stato persino sbalzato giù dal cavalcavia.

L’incidente si è verificato dieci minuti prima delle quattro del mattino, e le vittime erano residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia).

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, il cui personale ha purtroppo constatato il decesso dei due serresi e ha prestato le cure agli altri due passeggeri, originari di Soriano. I Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Simbario stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. Per il recupero del cadavere di Vavalà, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, in un’operazione particolarmente complessa. La circolazione stradale è rimasta bloccata per diverse ore.

La Trasversale delle Serre, il luogo in cui si è verificato l’impatto tra la Peugeot guasta e la BMW in transito, è stata purtroppo teatro di diversi incidenti in passato. Quattro anni fa, nella stessa mattina del 23 giugno 2019, tre giovani di Soriano persero la vita in un incidente simile, mentre stavano tornando da una festa in discoteca a Soverato. Solo uno di loro riuscì a sopravvivere. Inoltre, durante il Capodanno di quest’anno, si verificò un altro tragico schianto con la morte di un uomo di 32 anni.

Ora, questo nuovo incidente terribile si è verificato vicino all’uscita del Comune di Simbario, a breve distanza da una delle gallerie che caratterizzano quella zona.