Uno chef italiano è stato rapito in Ecuador

Nelle ultime ore, si è verificato un sequestro di un cittadino italiano in Ecuador.

L’ambasciata d’Italia a Quito ha comunicato che, in stretto contatto con il ministero degli Esteri, sta monitorando attentamente la situazione.

La persona italiana rapita è Panfilo Colonico, uno chef originario di Sulmona, nella provincia dell’Aquila, che si era trasferito all’estero poco più di due anni fa.

Prima di arrivare in Ecuador, Colonico aveva vissuto in Canada, dove aveva aperto una sua impresa di costruzioni. Nonostante il periodo di lockdown globale, quando viaggiare tra paesi non era consentito, il cittadino di Sulmona aveva preso la decisione di aprire un ristorante italiano chiamato “Il sabore mio” a Guayaquil, la capitale commerciale dell’Ecuador. Nella sua città natale, Sulmona, vivono la sua sorella e la sua ex moglie.

Lo riporta l’ANSA.