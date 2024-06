Ballottaggi, gruppo CON alla Regione: “Ha vinto la politica fatta di ascolto, dialogo e partecipazione”

“Le urne hanno parlato e hanno premiato il nostro impegno per una politica fatta di ascolto, dialogo e partecipazione. Questa vittoria è il frutto di un lavoro collettivo, di una campagna elettorale condotta con passione e dedizione, di una visione condivisa di una società più equa e solidale. I cittadini sanno bene che l’area di centrosinistra, con l’apporto fondamentale di CON che ha sostenuto sia Decaro alle Europee che i candidati sindaci alle Amministrative, è l’unica in grado di saper governare le nostre città, tutelare i cittadini e combattere i tentativi di dividere il nostro Paese.”. E’ il commento del gruppo consiliare CON alla Regione ai risultati dei ballottaggi a Bari, Lecce, Putignano, Santeramo, Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo e Copertino.

“E’ anche il trionfo di valori e ideali che ci accomunano – prosegue la nota di CON – e che hanno le massime espressioni nel governatore Michele Emiliano e Antonio Decaro che ora porterà la nostra voce in Europa. È la conferma di una politica che mette al centro le persone, i loro bisogni e le loro speranze. È la vittoria di una visione che guarda al futuro, che punta su sostenibilità, innovazione e inclusione sociale. Abbiamo dimostrato ancora una volta che è possibile costruire una coalizione ampia e variegata, capace di unire forze progressiste e civismo strutturato in un progetto comune, quello del campo largo sul modello creato dal governatore Emiliano. Questa è la vittoria di tutti noi – si legge ancora – : è il trionfo della speranza sulla paura, della solidarietà sulle disuguaglianze, del progresso sulla stagnazione, dell’unità sui tentativi di dividere.”

“Auguri ai sindaci che sono stati eletti in questa competizione elettorale, anche a quelli di centrodestra – conclude il commento di CON – buon lavoro con l’auspicio che tutti siano davvero primus inter pares”./