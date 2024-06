Manfredonia. “Ringraziamo tutti i candidati consiglieri della Coalizione Manfredonia 2024 ed in particolare le donne e gli uomini della lista Città Protagonista che, senza delegare ad alcuno, si sono battuti con impegno a difesa della propria città e dei valori civici in cui credono, sostenendo fino in fondo Ugo Galli ed il suo progetto di Comunità.

Grazie a questo impegno collettivo Città Protagonista sarà presente nel prossimo Consiglio comunale con il consigliere eletto Libero Palumbo che, ne siamo certi, saprà ben rappresentare gli interessi di una Comunità che vuole tornare ad essere tale.

Alla sua Coalizione e in particolare al Sindaco Domenico La Marca vanno i nostri auguri di buon lavoro, sicuri che anche il suo impegno e la sua riconosciuta dedizione agli altri saranno determinanti per la nostra Comunità e certi che saprà essere a disposizione di tutti i suoi concittadini, nessuno escluso.

Non possiamo però far passare sotto silenzio la preoccupante astensione dal voto, soprattutto al secondo turno di ballottaggio, di quella maggioranza, ormai rumorosa, di concittadini che consegna, pur per scelta democratica, la città nelle mani di una minoranza di donne e uomini, sicuramente meritevoli, ma che avrebbero bisogno di essere sostenuti dalla partecipazione attiva di ogni cittadino. Questo segnale forte e chiaro deve essere compreso da tutti, a partire da chi dovrà governare la città; mentre chi come noi fa della partecipazione civica dei cittadini la sua ragion d’essere, ne viene ancora più motivato. In Consiglio Comunale sosterremo con forza questa esigenza di condivisione e faremo emergere i bisogni veri della Comunità senza steccati ideologici e posizioni di “parte”, per una Città migliore, per una Città di tutti”.

Lo scrivono in una nota i referenti di “CITTA’ PROTAGONISTA” di Manfredonia.