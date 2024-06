I casino online sono arrivati in Italia già dalla fine degli anni 90 e inizio ‘2000 con la diffusione di Internet. Erano però molto diversi da come li vedi oggi e sicuramente più brutti da vedere

Oggi i siti per giocare sono tanti sia italiani che casino non AAMS e stanno andando alla grande anche tra i nostri giocatori.

Casinò online: le cose da sapere

Se non hai mai visitato un casinò online devi sapere che alla fine non si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto al casinò di Las Vegas o di Venezia. La differenza è che puoi giocare dal pc di casa o persino sul tuo cellulare. Quelli più conosciuti sono i casinò ADM che sono italiani, ma ne trovi anche tanti sparsi per il mondo oltre che in Italia.

Si tratta dunque di siti dove puoi divertirt coi migliori giochi da casinò dopo aver versato un po’ di soldi per puntare. Se le cose ti vanno bene, potrai riscuotere quello che hai guadagnato comodamente sul tuo conto.

Sicurezza nei casinò online

Ma i casino online sono sicuri? Il tema della sicurezza è particolarmente sentito da parte di coloro che giocano online per la paura di subire truffe o del furto dei propri dati da parte dei malintenzionati. Per questo motivo i gestori dei casino per ottenere una licenza sono tenuti a fare particolare attenzione alla sicurezza del loro sito. In assenza di buoni requisiti di sicurezza, gli organismi più seri non rilasceranno una concessione.

I casino online definibili sicuri hanno al loro interno un certificato SSL In parole povere, è un certificato che serve a rendere un sito sicuro e a dare anche a te la certezza che malintenzionati non possano fregarsi i tuoi dati.

Come funziona un casinò online in Italia?

In Italia quando visiti un casinò online troverai un simbolo con scritto ADM che significa che esso ha ricevuto l’autorizzazione dello Stato italiano. Dunque un casino online legale dovrà rispettare le regole italiane e qualora compia qualcosa di scorretto verso i giocatori potrebbero togliergli la concessione. Questo naturalmente può darti un po’ di tranquillità aggiuntiva quando ci giochi.

In Italia i casinò online stanno avendo davvero un grande successo e sono sempre di più le persone che giocano in questi siti negli ultimi anni con numeri che aumentano continuamente Per questo anche molti casinò internazionali si rivolgono al pubblico italiano con piattaforme tradotte nella nostra lingua ed offerte personalizzate.

Bonus del casinò online

I bonus sono una caratteristica dei casinò online e difficilmente è possibile trovarli in quelli terrestri. Essi prevedono che il giocatore riceva una ricompensa, o dopo l’iscrizione (cosa che avviene praticamente sempre) o con promozioni successive che servono per fidelizzare il giocatore.

Tra i bonus da casino online, uno dei più diffusi è quello di benvenuto. Esso spesso prevede che il giocatore riceva dei soldi bonus proporzionali a quanto ha versato con il primo deposito: ad esempio per 50 euro versati ne riceve altri 100. Nel pacchetto di benvenuto per i nuovi giocatori sono poi spesso previsti giri gratis da giocare alle slot machine e le cui vincite si trasformano poi a loro volta in bonus da giocare.

Un’altra forma di promozione offerta da alcuni casinò online è il bonus senza deposito. In pratica ti vengono dati dei soldi o dei giri gratis ancora prima che tu abbia fatto un versamento del sito. Sono un po’ più piccoli come importo ma hanno appunto il vantaggio di non costare nulla e di consentirti anche di iniziare a vedee come è giocare in un determinato casinò online

Come funziona il casinò live online

Le stanze live hanno riscosso grande successo negli ultimi anni ed ogni nuovo casinò online non può non avere una sezione dedicata ad esse se vuole avere successo. Una sezione di casino live online ha delle stanze dove sono presenti i vari giochi ma ad essi non si gioca con un software come in quelle tradizionali, bensì collegandosi in streaming con uno studio dove sono presenti dei veri croupier che danno le carte, fanno girare la pallina della roulette o dirigono i giochi, esattamente come in un casinò terrestre.

Vantaggi e svantaggi del gioco al Casinò online?

Ecco alcuni vantaggi e svantaggi di giocare ai casinò online.

Vantaggi dei casino online

I casinò online garantiscono di potersi divertire come in quelli terrestri ma senza doversi muovere da casa

La presenza dei bonus fa sì che i giocatori possano disporre di soldi aggiuntivi con cui giocare

I soldi delle vincite vengono accreditati sui propri conti e diventano subito disponibili

E’ possibile trovare migliaia di giochi all’interno di un unico sito

Svantaggi dei casino online

Il fatto di poter giocare da casa può contribuire a creare dipendenza

Non si vive l’identica atmosfera di un casinò terrestre, anche se le stanze di casinò live li hanno avvicinati a questi ultimi

Gioco responsabile

Anche se un casino online costituisce una grande fonte di divertimento con la possibilità di vincere soldi reali, è bene giocare in modo responsabile non facendosi prendere mai dalla frenesia del gioco. Bisognerebbe sempre giocare in un casino online solo somme che non servono per pagare le proprie spese quotidiane, così come si fa per qualsiasi tipo di svago.

Qualora si comprenda di avere sviluppato un problema col gioco, è bene fermarsi subito (chiedendo l’esclusione dai siti in cui si gioca) e chiedere aiuto. Esistono molte associazioni che possono aiutare chi ha sviluppato una dipendenza di gioco.

Conclusioni sui casino online in Italia

I casino online sono presenti in Italia già dalla fine degli anni ‘90 del secolo scorso ma hanno ricevuto un successo crescente negli ultimi anni. Essi devono avere una licenza regolare ed osservare alti standard di sicurezza. In essi si possono ottenere bonus aggiuntivi che permettono di giocare di più rispetto a quanto si è effettivamente versato e si possono trovare migliaia di giochi che spaziano dalle slot, ai classici giochi da casinò, ai nuovi titoli, fino ai casinò live. Ricordati di giocare sempre in modo responsabile. (nota stampa).