Domenico La Marca sindaco, oggi pomeriggio proclamazione al Palazzo della Sorgente

Oggi pomeriggio alle ore 17, presso il Palazzo della Sorgente, ex sede distaccata del Tribunale di Foggia, avrà luogo la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

Domenico La Marca è pronto a iniziare il suo mandato con entusiasmo e determinazione. Durante la campagna elettorale, La Marca ha promesso di affrontare le sfide che Manfredonia deve fronteggiare, ponendo particolare attenzione allo sviluppo economico, al miglioramento delle infrastrutture e alla promozione della cultura e del turismo.

In un breve comunicato rilasciato alla stampa, La Marca ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dagli elettori e ha ribadito il suo impegno a lavorare al fianco dei cittadini per il bene comune. “Oggi è un giorno di grande emozione e responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e nel nostro progetto. Insieme, costruiremo un futuro migliore per Manfredonia“, ha dichiarato.

La diretta streaming dell’evento sarà trasmessa su StatoQuotidiano.it consentendo a tutti di seguire da vicino questo importante passaggio istituzionale, rendendo la cerimonia accessibile anche a chi non potrà essere presente fisicamente al Palazzo della Sorgente. Non resta che attendere le ore 17 per assistere a questo storico evento e augurare buon lavoro al nuovo sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.