Elezioni Manfredonia, l’analisi di Vincenzo Lo Riso, responsabile cittadino Fratelli d’Italia

Siamo orgogliosamente Fratelli d’Italia, eredi della Destra Italiana. Il risultato delle amministrative di Manfredonia ci dice che “ci siamo” e svolgeremo il nostro mandato con passione e abnegazione anche all’opposizione. Metteremo in campo tutte le nostre energie e competenze. Ringrazio la classe dirigente del partito che man mano è venuta su aiutandoci e sostenendoci. La nostra vittoria è stata creare il partito a Manfredonia, abbiamo vinto perché abbiamo creato un circolo, abbiamo vinto perché abbiamo raccolto un ottimo risultato alle elezioni Europee e un positivo risultato alle Comunali che costituisce un punto di partenza. Abbiamo vinto perché abbiamo eletto un consigliere comunale, abbiamo vinto perché la gente ha mostrato grande considerazione nei nostri confronti. Infine, abbiamo vinto perché il patrimonio umano di chi si è impegnato per Fratelli d’Italia è di primissimo valore e con il tempo si arricchirà di nuovi e validi elementi. Grazie a tutti per tutto l’impegno profuso che è solo il primo passo verso la costruzione e il radicamento di Fratelli d’Italia a Manfredonia.