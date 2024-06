"Forza Mimì" (dove "Mimì", come si può ben capire, è un "ipocoristico" del nome "Domenico") è il titolo dell'ultimissima vignetta di Francesco Granatiero.

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

“Forza Mimì” (dove “Mimì“, come si può ben capire, è un “ipocoristico” del nome “Domenico“) è il titolo dell’ultimissima vignetta di Francesco Granatiero.

Illustrazione satirico-allegorica in cui l’artista sipontino ironizza bonariamente sulla netta vittoria del centro-sinistra a Manfredonia e, pertanto, sul suo neo sindaco, cioè Domenico La Marca, che, come è noto, si è imposto al ballottaggio sul suo omologo di centro-destra (Ugo Galli).

La tavola in questione raffigura, oltre a D. La Marca (effigiato caricaturalmente, in alto al centro, all’interno di una grossa coppa riccamente ornata), anche i seguenti autorevoli personaggi (da sinistra a destra): Nichi Vendola (ex governatore della Puglia); Elly Schlein (attuale segretaria del Partito Democratico); Michele Emiliano (attuale governatore della Regione Puglia); Raffaele Piemontese (attuale vicepresidente della Regione Puglia); Antonio Decaro (primo cittadino uscente della Città di Bari, nonché, da pochissimo tempo, deputato all’ Europarlamento).

Una vignetta, ci spiega l’Autore, che è stata eseguita soprattutto per cercare di stemperare il clima pesante di questi ultimi giorni, soprattutto quello riguardante il ballottaggio.

Francesco Granatiero (Manfredonia 1971)

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.