Francesco Palmieri: "Una città alla 'canna del gas'. Road - map primi 20 giorni"

Habemus Maiorem, Abbiamo il Sindaco. Adesso tutti, immediatamente, alla piena operatività. La citta sta vivendo una profonda crisi economica e sociale senza precedenti.E’ necessario con un grande sforzo mettersi subito al lavoro con capacità e tanta generosità.

La sfiducia nella classe politica è ai massimi livelli. E’ stato confermato dalla bassa affluenza al secondo turno elettorale. Oramai la gente vuole vedere chiaramente segnali di svolta e una nuova classe politica veramente al servizio del cittadino e non più degli interessi propri e degli “amici degli amici”.

I problemi e le criticità della nostra città sono sotto gli occhi di tutti.

Per evitare che qualcosa sfugga ci permettiamo di redigere un a “Short-List” di quelli più urgenti ai quali mettere mano subito entro i primi 20 gg di inizio governo.

ESTATE 2024 . Anche questa estate per, diciamo, ovvi motivi Manfredonia non ha nessuna programmazione di eventi ludici, sportivi, culturali. Nada de nada.

Tutte le attività commerciali della città stanno vivendo un collasso del giro di affari senza precedenti. Le attività dell’ospitalità sono le più colpite. Manca tutto quel turismo di prossimità che in periodi di magra aiuta ad alleggerire i cali di fatturato.

Bisogna intervenire “IERI” come direbbe scherzosamente qualche cabarettista.

C’è comunque molto poco da ridere. Per capire di cosa stiamo parlando guardiamo altri comuni del vicinato cosa propongono. Quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamo in moto questa estate 2024.

Urgentissimo organizzazione Festa Patronale.

Manfredonia protagonista in Capitanata.

ACCOGLIENZA-VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO. Una catastrofe totale. Da anni abbandono completo, incuria e comportamenti da vandali hanno ridotto le aree verdi e ricettive della città a delle pattumiere. E’ quindi urgentissimo un primo intervento di sistemazione d’urgenza per poi programmare un progetto strutturato e programmato di recupero, modernizzazione e maquillage di tutto il “trucco” della città. Un ringraziamento speciale ad alcuni volontari che hanno dato un po’ di colore ad alcune panchine della città.

In una operazione da mettere in moto in pochissimi giorni sono certo che se si chiede aiuto alla città: volontari, aziende, cittadini comuni organizzandoli, coordinandoli e supportandoli con il necessario la città risponderà con amore. Ne siamo certi.

TRIBUTI PER L’OSPITALITA’ CUP-COSAP. EVASIONE-ABUSIVISMO E PROCEDURE PER INTRATTENIMENTI . Il commissario prefettizio ha confermato le tariffe di questi e altri tributi mentre su altri ci sono stati pesanti aumenti. Per andare incontro alle esigenze di cassa del comune e ad una semplificazione del contesto, solo per questo residuo periodo di stagione, si potrebbe proporre agli utenti una concessione speciale per una superficie standard a “forfait”. Pagano tutti e chi non paga viene severamente multato. Per il regresso di alcuni tributi come questo si potrebbe pensare ad una sorta di “accordo bonario” tra contribuenti e amministrazione su delle aliquote e cifre ragionevoli. Si ridurrebbe e chiuderebbe velocemente la maggior parte del contenzioso e si riempirebbero le casse dell’ente.

Per agevolare coloro che vorrebbero allietare alcune serate presso le loro attività si potrebbe attivare per questa stagione una procedura essenziale e semplificata per le autorizzazioni facendo molta attenzione agli orari per le emissioni sonore.

SICUREZZA STRADALE E CODICE DELLA STRADA . Oramai il degrado di Manfredonia si rispecchia anche nel rispetto del Codice della Strada. Parcheggi selvaggi, macchine a tutta velocità e spesso con musica a volumi da discoteca, biciclette elettriche e non e monopattini che sfrecciano anche nelle ville, sui viali e sui marciapiedi a tutta velocità e spesso con più persone a bordo. Intervenire urgentemente e preventivamente vuol dire salvare qualche vita.

. Oramai il degrado di Manfredonia si rispecchia anche nel rispetto del Codice della Strada. Parcheggi selvaggi, macchine a tutta velocità e spesso con musica a volumi da discoteca, biciclette elettriche e non e monopattini che sfrecciano anche nelle ville, sui viali e sui marciapiedi a tutta velocità e spesso con più persone a bordo. Intervenire urgentemente e preventivamente vuol dire salvare qualche vita. SICUREZZA INCENDI . Molto del verde comunale è in stato di abbandono e a rischio incendi. Molti terreni comunali confinano con aree private che vengono, spesso, interessate da incendi originati su terreni del comune. Danni su danni. E’ necessario un censimento urgente e un piano d’interventi “speciale” per mettere in sicurezza tutti.

. Molto del verde comunale è in stato di abbandono e a rischio incendi. Molti terreni comunali confinano con aree private che vengono, spesso, interessate da incendi originati su terreni del comune. Danni su danni. E’ necessario un censimento urgente e un piano d’interventi “speciale” per mettere in sicurezza tutti. Sicuramente sarò necessario rivedere ed ottimizzare la raccolta dei rifiuti e la sua gestione. Sarà però necessario un intervento strategico per debellare definitivamente l’abbandono volontario e incontrollato dei rifiuti di ogni genere che troviamo in tante zone del nostro territorio. Questa è un’azione di civiltà ma specialmente di sicurezza igienica e sanitaria.

Sicuramente sarò necessario rivedere ed ottimizzare la raccolta dei rifiuti e la sua gestione. Sarà però necessario un intervento strategico per debellare definitivamente l’abbandono volontario e incontrollato dei rifiuti di ogni genere che troviamo in tante zone del nostro territorio. Questa è un’azione di civiltà ma specialmente di sicurezza igienica e sanitaria. SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI ABBANDONATI. Sappiamo tutti l’importanza educativa, sociale e salutare dello sport. Anche qui un intervento straordinario con il coinvolgimento di aziende di vari settori e di volontari potrebbe rendere fruibili in pochissimo tempo tutte queste strutture già esistenti. Poi per il nuovo si vedrà.

Sappiamo tutti l’importanza educativa, sociale e salutare dello sport. Anche qui un intervento straordinario con il coinvolgimento di aziende di vari settori e di volontari potrebbe rendere fruibili in pochissimo tempo tutte queste strutture già esistenti. Poi per il nuovo si vedrà. CANDELARO E INQUINAMENTO COSTIERO . Stiamo leggendo in questi giorni dei problemi a Rodi Garganico che hanno subito visto l’intervento salvifico del sindaco per salvaguardare imprese e bagnanti e le conclamazioni del governatore Emiliano sui grandi risultati riguardanti i mari della Puglia. Bisogna urgentemente cominciare a lavorare per risolvere il grande problema del Candelaro con tutti i conferimenti di depuratori e scarichi vari. In questo modo anche il Golfo di Manfredonia potrà ambire alla “Bandiera Blù”. Ce la meritiamo anche per tutto quello che abbiamo sofferto. Subito un tavolo di lavoro con tutte le altre parti interessate e coinvolte.

Francesco Palmieri – Micro-Imprenditore di Manfredonia

Manfredonia, 25 giugno 2024.