Le case appartenute a Lucio Dalla nelle Isole Tremiti sono ufficialmente in vendita. Due proprietà che offrono un’opportunità unica per gli ammiratori del famoso cantautore e per gli appassionati del mare e della natura incontaminata delle Tremiti.

La prima proprietà è una villa situata sull’isola di San Domino, quotata a 1,3 milioni di euro. Questa villa rappresenta una residenza esclusiva, immersa nel verde e con una vista mozzafiato sul mare, riflettendo lo stile di vita elegante e rilassato che Lucio Dalla amava. La villa si distingue per il suo design accogliente e i suoi ampi spazi, ideali per chi cerca un rifugio di lusso lontano dalla frenesia quotidiana.

La seconda proprietà è un loft situato sull’isola di San Nicola, disponibile per 350.000 euro. Questo loft offre una combinazione di storia e modernità, situato in un contesto unico caratterizzato dalle antiche fortificazioni dell’isola. Perfetto per chi desidera vivere in un luogo ricco di storia, ma con tutte le comodità moderne.

Le Isole Tremiti, conosciute anche come le “Perle dell’Adriatico”, sono una destinazione ambita per la loro bellezza naturale, le acque cristalline e le spiagge incantevoli. Le proprietà di Lucio Dalla rappresentano non solo un investimento immobiliare, ma anche un pezzo di storia della musica italiana, dato il legame profondo che il cantautore aveva con queste isole.

Per ulteriori dettagli e informazioni su come visitare o acquistare queste proprietà, è possibile consultare i principali portali immobiliari come Idealista e Immobiliare.it​ (Immobiliare.it)​​ (Idealista)​.