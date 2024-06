Dopo l’altalenante stagione appena conclusa, si appresta ad entrare nel vivo un’ennesima stagione di Serie A. Il Milan si iscrive per competere per le prime posizioni, ma le ristrutturazioni in corso spaccano sia gli esperti che i tifosi.

In questo articolo, quindi, andremo a fare luce sul prossimo campionato nei rossoneri, dopo aver raccolto informazioni sul mercato che sembra delinearsi in casa Milan.

Un finale di stagione amaro e un nuovo inizio

Il Milan si appresta alla prossima stagione di Serie A con un pizzico di delusione ancora vivo. Il secondo posto conquistato nel 2023/24, sfumato lo scudetto nella 33esima giornata nel derby contro l’Inter, ha lasciato un senso di incompiutezza.

La dirigenza ha deciso di voltare pagina, salutando Stefano Pioli e puntando su un nuovo allenatore: Paulo Fonseca, ex Roma e attualmente al Lille. Questo cambio in panchina porta con sé un carico di incognite, ma anche di entusiasmo per le idee fresche che il tecnico portoghese può infondere ai rossoneri.

D’altro avviso sono i tifosi del DIavolo, che hanno già espresso il loro malumore per la scelta, tanto online quanto offline. Gli stessi avevano praticamente costretto la dirigenza a fare marcia indietro anche su Julen Lopetegui.

Mercato estivo: rinforzare e sostituire

La finestra di calciomercato non è ancora iniziata, ma il Milan ha già due assenze importanti da colmare: il leader difensivo Simon Kjaer e l’attaccante Olivier Giroud. Per sostituire il francese, i dirigenti rossoneri stanno valutando diverse opzioni. Tra i nomi più caldi ci sono:

Serhou Yadaly Guirassy (Stoccarda): Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, potrebbe garantire un buon bottino di gol. Quest’anno ha portato a casa 28 gol in 28 presenze, ma età e qualche acciacco fisico lo rendono il meno preferito;

Jonathan David (Lille): Giovane talento già affermatosi in Ligue 1, potrebbe essere un investimento per il futuro. Si è ben distinto con 19 gol.

Sebastian Gimenez (Feyenoord): Attaccante rapido e tecnico, potrebbe portare imprevedibilità al reparto offensivo. 23 gol in 30 presenze di Eredivisie;

Benjamin Sesko (RB LIpsia): Fortissimo fisicamente, giovanissimo d’età, ma costo davvero molto elevato. 14 gol in 31 presenze in Bundesliga.Classe 2003.

In difesa, invece, pare che Paulo Fonseca abbia espressamente richiesto Tiago Santos, terzino destro del Lille.

Ottimismo per il futuro

Alcuni analisti guardano con fiducia alla prossima stagione del Milan. La solida base della rosa, con pilastri come Theo Hernández, Rafael Leão e Mika Maignan, unita all’arrivo di un nuovo allenatore con idee fresche e motivazione, potrebbe portare ad un salto di qualità.

Inoltre, la società sembra pronta a investire per rinforzare la squadra e competere ad alti livelli. I possibili nuovi arrivi di alto profilo del mercato potrebbero infondere ulteriore spirito vincente allo spogliatoio.

Cautela e interrogativi

Altri esperti invitano alla cautela. La perdita di due leader dello spogliatoio come Kjaer e Giroud è pesante, e i loro sostituti non sono ancora individuati con certezza. La scelta di puntare su un nuovo allenatore, pur con esperienza internazionale, potrebbe richiedere un periodo di adattamento alla Serie A e alla nuova squadra.

La concorrenza, inoltre, si preannuncia ancora più agguerrita: la Juventus sembra intenzionata a tornare protagonista, puntando su acquisti di peso; l’Inter ha intenzione di confermarsi campione, rafforzando la propria rosa; e le altre big del campionato, come Juventus, Atalanta e Napoli, non rimarranno a guardare.

Un futuro aperto a tutte le possibilità

Il futuro del Milan è incerto: molto dipenderà dalle scelte di mercato e dalla capacità di Fonseca di trasmettere la sua filosofia di gioco alla squadra. Sarà fondamentale trovare la giusta alchimia tra i nuovi arrivi e i veterani rossoneri.

I tifosi, nonostante la delusione recente, non perdono la speranza. La storia gloriosa del club e la mentalità vincente che lo contraddistingue fanno ben sperare. Sarà una stagione difficile, ma i rossoneri sapranno lottare per centrare gli obiettivi e regalare ai propri sostenitori nuove soddisfazioni. (nota stampa).