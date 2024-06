Peschici : i Matia Bazar ospiti della festa patronale di Sant'Elia

A Peschici, il 21 luglio alle 22 in piazza Pertini, i Matia Bazar terranno un concerto per concludere la festa patronale in onore di Sant’Elia.

I Matia Bazar, formatisi nel 1975 a Genova, hanno avuto una formazione storica con Antonella Ruggiero (voce), Carlo Marrale (chitarra, voce), Aldo Stellita (basso), Piero Cassano (tastiere, voce) e Giancarlo Golzi (batteria). Nel corso della loro carriera, la band ha attraversato vari cambi di formazione, soprattutto tra le voci femminili, e ha vinto due volte il Festival di Sanremo (nel 1978 con ‘E dirsi ciao’ e nel 2002 con ‘Messaggio d’amore’), oltre ad ottenere numerosi riconoscimenti critici e successo internazionale.

Oggi, la formazione dei Matia Bazar include Fabio Perversi (tastiere e violino), Luna Dragonieri (voce), Piercarlo ‘Lallo’ Tanzi (batteria), Silvio Melloni (basso) e Gino Zandonà (chitarra).

