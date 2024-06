Il SuperEnalotto è un gioco a premi che appassiona milioni di persone da oltre 25 anni. Giocare a questa lotteria è semplicissimo, in quanto è sufficiente recarsi in una ricevitoria autorizzata e compilare una schedina scegliendo 6 numeri tra 1 e 90. In alternativa, è possibile giocare online sul sito web degli operatori autorizzati o tramite l’app ufficiale. Il costo di una giocata parte da 1 euro.

I concorsi si svolgono quattro volte alla settimana, durante i quali vengono estratti i sei numeri vincenti. I giocatori che indovinano almeno due numeri vincono dei premi e, a seconda del numero di vincitori per ogni categoria, il montepremi viene suddiviso in parti uguali. Se nessuno indovina tutti i numeri, il jackpot aumenta e si accumula di estrazione in estrazione.

Dal 2006 è possibile giocare anche con il numero SuperStar, un numero che non può essere giocato separatamente dal SuperEnalotto e che aumenta il costo della giocata di 50 centesimi. Grazie al numero SuperStar, vengono aumentate le possibilità di vincita portando i premi in palio da 6 a 14.

Un’estate da sogno con UN’ESTATE A MILLE!

Per rendere questa estate ancora più speciale, SuperEnalotto ha deciso di lanciare l’iniziativa UN’ESTATE A MILLE!. Si tratta di un concorso speciale che mette in palio 1.000 premi garantiti da € 10.000 ciascuno. Per partecipare, è sufficiente giocare una schedina SuperEnalotto con SuperStar valida per uno dei quattro concorsi seguenti:

Concorso n. 100 di martedì 25 giugno 2024

di martedì 25 giugno 2024 Concorso n. 101 di giovedì 27 giugno 2024

di giovedì 27 giugno 2024 Concorso n. 102 di venerdì 28 giugno 2024

di venerdì 28 giugno 2024 Concorso n. 103 di sabato 29 giugno 2024

Per ogni combinazione che soddisfa i criteri di partecipazione, l’utente riceve un codice alfanumerico univoco che permette di partecipare all’estrazione dei premi garantiti. Non c’è alcun costo aggiuntivo per riceverlo, in quanto è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto.

È possibile partecipare all’iniziativa attraverso diverse modalità:

Schedine Precompilate da 1,50€ per ogni concorso convalidato;

Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;

Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€;

Giocata da Tastiera, con cui è possibile scegliere i numeri fortunati;

Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa;

una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali;

le schedine online;

le giocate da app.

Ciascuno dei concorsi indicati estrarrà 250 vincitori del premio speciale, che sarà garantito senza la necessità di aver indovinato alcun numero nella giocata. Per verificare la vincita, basta controllare il codice univoco associato alla propria schedina con quelli vincenti pubblicati nella sezione Verifica Vincite sul sito web di SuperEnalotto. In alternativa, ci si può recare presso le ricevitorie autorizzate o controllare tramite la nuova app SuperEnalotto Verifica Vincite.