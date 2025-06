Il Comune investe quasi 3.000 euro per migliorare il decoro urbano: l’intervento sarà completato entro il 30 giugno 2025

Manfredonia – Con l’estate alle porte e l’arrivo dei turisti, il Comune di Manfredonia si prepara a migliorare il decoro e la pulizia cittadina. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 12 giugno 2025, firmata dall’ing. Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche”, è stato disposto l’affidamento dell’incarico per l’installazione di nuovi cestini portarifiuti sul territorio comunale.

L’iniziativa, che rientra in un piano più ampio di potenziamento dei servizi ambientali in vista della stagione estiva, prevede l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti in aree strategiche della città. Il servizio è stato affidato alla ditta MURGO MICHELANGELO SRL, con sede proprio a Manfredonia, per un importo complessivo di 2.928 euro, comprensivo di IVA.

Il progetto

Come si legge nella relazione redatta dal tecnico istruttore, ing. Damiano Francesco Saverio, l’amministrazione ha ritenuto necessario “ampliare il numero dei cestini porta rifiuti presenti nel territorio del Comune”, considerato l’aumento del flusso turistico e della popolazione durante i mesi estivi.

Dopo aver interpellato per le vie brevi l’impresa locale MURGO MICHELANGELO SRL, disponibile a effettuare l’intervento per un costo di 2.400 euro più IVA (22%), si è deciso di procedere con l’affidamento diretto, in conformità all’art. 50, comma 1, lett. b) del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che disciplina gli affidamenti sotto soglia.

La copertura finanziaria e la regolarità amministrativa

Il dirigente Barbaro ha confermato che la spesa è coperta dal capitolo 4820 del Bilancio 2025, in linea con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente. Il CIG (Codice Identificativo di Gara) associato all’intervento è B72FCC9291. Inoltre, è stata acquisita la regolarità contributiva dell’operatore tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), risultata conforme e valida fino al 24 giugno 2025.

La determinazione assume anche valore di contratto tra l’Ente e l’impresa esecutrice. Sono state stabilite clausole essenziali: l’intervento si svolgerà entro il 30 giugno 2025, con un pagamento a 30 giorni dalla presentazione della fattura. La prestazione è classificata come “di piccola entità”, ma significativa in termini di impatto sul decoro urbano.