Addio a Álvaro Vitali. Dai film agli eventi, forte legame con la Puglia

È scomparso il 24 giugno 2025 a Roma, all’età di 75 anni, Álvaro Vitali, noto soprattutto per l’iconico ruolo di “Pierino” nelle commedie sexy anni ’80. Ricoverato da due settimane a causa di una broncopolmonite recidiva, Vitali ha lasciato un vuoto nel cuore della comicità popolare italiana.

Dagli inizi con Fellini alla consacrazione come Pierino

Nato il 3 febbraio 1950 a Roma, Vitali iniziò lavorando come elettricista; il grande salto arrivò dopo essere stato notato da Federico Fellini, che lo inserì in Satyricon (1969), I clowns (1971), Roma (1972) e Amarcord (1973).

Negli anni Settanta e Ottanta divenne celebre per le commedie leggere e maliziose, interpretando Pierino in una serie di film campioni d’incasso come Pierino contro tutti (1981) e Pierino colpisce ancora (1982).

L’affetto e le righe nostalgia

Il collega Lino Banfi, suo partner in numerose pellicole, ha espresso grande dolore per la notizia, pur ricordando alcune tensioni passate:

«Siamo andati su strade diverse… ma eri bravissimo».

Puglia e Vitali: un legame tutto da riscoprire

Sebbene romano, Vitali ha avuto diversi legami con la Puglia sul grande schermo:

“La liceale seduce i professori” (1979) , diretto da Mariano Laurenti, girato a Corato e Trani: Vitali interpreta un bidello coinvolto in vicende scolastiche tra preside e studenti.

“La dottoressa preferisce i marinai” (1981) vede scene ambientate a Bari con attori come Gianni Ciardo e Lucio Montanaro, accanto allo stesso Vitali it.wikipedia.org.

Il film “Vivi la vita” è stato girato a Grottaglie e nel tarantino, selezionato all’Ischia Film Festival: Vitali è protagonista, mostrando bellezze e cultura pugliese.

Puglia oggi: luoghi da scoprire e omaggi cinematografici

Dallo storico liceo di Trani al Jolly Hotel e alle strade di Corato, il territorio pugliese conserva tracce della sua memoria cinematografica. Nel ricordo di Vitali, numerosi eventi locali stanno evolvendosi in suo onore:

Retrospettive cinematografiche nelle sale storiche di Bari e Taranto, con proiezioni dei suoi film pugliesi.

Omaggio culturale nei comuni come Corato e Grottaglie, che hanno ospitato il set di “La liceale” e “Vivi la vita”.

L’ultimo saluto a un’icona di risata

Vitali non è stato solo Pierino: la sua versatilità lo ha riportato in TV negli anni 2000 con ruoli a Striscia la notizia, nei panni di Jean Todt, e nel reality La Fattoria (2006) prima di dover abbandonare per l’asma.

Il suo futuro sarebbe stato legato anche alla serie “Vita da Carlo” di Carlo Verdone, dove avrebbe avuto un ruolo postumo.

Il cinema italiano piange Álvaro Vitali, artista dalla mimica irresistibile e dal cuore romano, ma con radici profonde in Puglia. Tra film girati sotto il sole adriatico, luoghi che hanno fatto da set e manifestazioni a lui dedicate, il ricordo di Vitali vincerà persino il tempo, generando umorismo e malinconia.

Che il sorriso di Pierino continui a farci compagnia, tra risa genuine e ricordi di quella Italia leggera che amava guardare il mondo con gli occhi di un bambino un po’ birichino.