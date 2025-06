Il 23 giugno 2025 si è spenta a 91 anni Lea Massari, una delle attrici più intense e raffinate del panorama cinematografico italiano e internazionale. La sua morte è avvenuta nella sua casa ai Parioli, a Roma, dove da tempo era assistita dopo una caduta domestica. La notizia è stata diffusa da Il Messaggero. I funerali si sono già svolti in forma strettamente privata nella cattedrale di Sutri, in provincia di Viterbo, seguiti dalla sepoltura nella cappella di famiglia del cimitero comunale.

Lea Massari, nata Anna Maria Massetani, è stata un’antidiva per eccellenza: bellezza mai esibita, talento discreto, grande rigore artistico. Il suo nome è legato ad alcune delle pagine più significative del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta. Interprete carismatica e versatile, fu diretta da maestri come Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Mario Monicelli, Sergio Leone, Giuseppe Bertolucci, Nanni Loy e i fratelli Taviani.

Fu protagonista femminile di L’avventura (1960) di Antonioni, film culto del cinema moderno, dove la sua improvvisa scomparsa nel racconto divenne emblema di vuoto esistenziale e spaesamento. Nel 1961 vinse il David di Donatello per la migliore attrice grazie alle sue interpretazioni in Una vita difficile di Dino Risi e I sogni muoiono all’alba. Ottenne anche due Nastri d’Argento come migliore attrice non protagonista: nel 1972 per La prima notte di quiete e nel 1978 per Cristo si è fermato a Eboli.

Sebbene molto amata in patria, fu la Francia a consacrarla pienamente come attrice di livello internazionale. Dei 55 registi che la diressero nel corso della sua carriera, ben 26 erano francesi. In Francia recitò accanto a grandi nomi come Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant e Michel Piccoli, imponendosi come figura magnetica e raffinata anche nel panorama europeo.

Massari fu anche protagonista a teatro, dove debuttò nel ruolo di Rosetta nel primo Rugantino di Garinei e Giovannini, al fianco di Nino Manfredi, Aldo Fabrizi e Bice Valori. In televisione lasciò un segno indelebile con due interpretazioni memorabili: la Monaca di Monza ne I Promessi Sposi (1967) e Anna Karenina nella versione RAI del 1974, entrambe dirette da Sandro Bolchi.

Alla fine degli anni Ottanta, Lea Massari decise di ritirarsi dalle scene e dalla vita pubblica. Si trasferì in Sardegna con il marito Carlo Bianchini, sposato nel 1963 e da cui si separò nel 2004. Da oltre trent’anni aveva scelto il silenzio e la riservatezza, coerente con il suo stile sobrio, lontano da ogni forma di divismo.

La sua scomparsa chiude un capitolo importante del cinema italiano e lascia un’eredità di eleganza, rigore e passione per l’arte della recitazione. Un addio silenzioso, come è stata la sua vita fuori dal set: lontana dai riflettori, ma sempre impressa nella memoria del grande schermo.