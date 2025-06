Addio ad Alvaro Vitali, il ricordo di Lino Banfi: "Mi ferì, ma la sua morte mi sconvolge"

BARI – La scena cinematografica italiana piange la scomparsa di Alvaro Vitali, uno dei volti più iconici della commedia sexy all’italiana.

A ricordarlo con affetto e nostalgia è stato Lino Banfi, collega e amico di lunga data, che sui social ha condiviso un messaggio toccante dedicato al collega scomparso.

«Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro», ha dichiarato Banfi in un video pubblicato sui propri profili social.

«Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai», ha aggiunto l’attore pugliese, sottolineando il legame professionale e personale che li aveva uniti nel corso degli anni.

Nel suo intervento, Banfi ha anche ricordato alcune recenti dichiarazioni di Vitali, che aveva espresso amarezza riguardo alle difficoltà incontrate nel mondo del cinema.

In alcune interviste, l’attore romano aveva denunciato di non aver ricevuto aiuti né supporto da parte dell’industria cinematografica, nemmeno da Banfi: «Non riesco a capirlo», aveva detto Vitali.

«Sono capitate due strade diverse, uno fa una cosa, uno fa un’altra cosa», ha commentato Banfi. «Quello che hai detto mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale e forse l’avrei detto anch’io al tuo posto».

Tuttavia, il comico pugliese ha concluso con un messaggio di affetto e rispetto: «Credimi: sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo, simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film».

La morte di Vitali rappresenta una perdita significativa per il cinema italiano degli anni ’70 e ’80, un’epoca in cui i suoi personaggi hanno fatto ridere generazioni di spettatori.

La sua comicità semplice e immediata rimarrà impressa nella memoria collettiva come simbolo di un genere ormai storico.