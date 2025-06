"Baia delle Zagare tra le 12 spiagge più belle e segrete d’Europa"

Dalla Grecia alla Spagna, dall’Italia al Portogallo: le meraviglie balneari meno battute del continente sono state selezionate dagli utenti del motore di ricerca voli e hotel Jetcost, come riportato da ilmeteo.it, che ne ha stilato una Top 12 davvero mozzafiato.

1. Cala Mariolu, Sardegna – Italia

Una perla incastonata nel Golfo di Orosei, con sassolini bianchi e rosa conosciuti come “pulci di neve”. Raggiungibile solo via mare o con un’escursione nella macchia mediterranea, è il paradiso per chi ama i fondali ricchi di biodiversità.

2. Spiaggia di Marina Grande, Positano – Italia

Icona della Costiera Amalfitana, questa lunga striscia di sabbia nera e ciottoli si distende ai piedi delle scogliere e della famosa Chiesa dell’Assunta. Il fascino di Positano esplode tra vicoli, terrazze e viste da sogno.

3. 🌟 Baia delle Zagare, Mattinata – Italia 🌟

Una delle spiagge più spettacolari e nascoste del Gargano, in Puglia. Due grandi faraglioni calcarei emergono a pochi metri dalla riva: l’arco di Diomede (detto anche “arco magico”) e Le Forbici. Dietro, una parete di scogliere bianche coperte di vegetazione; davanti, un mare limpido che sfuma tra il verde e il turchese. Un angolo selvaggio e affascinante, dove la leggenda si fonde con la natura.

4. Spiaggia di Las Catedrales, Galizia – Spagna

Riconosciuta monumento naturale, è famosa per le sue spettacolari formazioni rocciose, archi e grotte accessibili con la bassa marea.

5. Cala Macarella, Minorca – Spagna

Un vero angolo incontaminato con acque color piscina, racchiuso da scogliere e pinete. Un esempio perfetto del paesaggio mediterraneo delle Baleari.

6. Cala del Moraig, Alicante – Spagna

Tra grotte sottomarine e paesaggi rocciosi, questa spiaggia offre l’affascinante Cova del Arcs, dove l’acqua di un fiume sotterraneo incontra il mare.

7. Spiaggia di Elafonissi, Creta – Grecia

Sabbia bianca e rosa, mare turchese e un isolotto collegato da una lingua di sabbia percorribile a piedi. Uno dei paesaggi più iconici della Grecia.

8. Zlatni Rat, isola di Brač – Croazia

Conosciuta anche come “il corno d’oro”, cambia forma con vento e maree. È una delle spiagge più fotografate dell’Adriatico.

9. Fomm ir-Rih, Malta

La più remota dell’isola, raggiungibile tramite un sentiero ripido. Acque cristalline e viste mozzafiato sulle scogliere ne fanno una destinazione per veri esploratori.

10. Spiaggia di Ölüdeniz, Turchia

Meta ideale per lo snorkeling e l’escursionismo lungo la Via Licia. Tra rovine, mare cristallino e natura incontaminata, è uno dei tesori della Costa Turchese.

11. Praia da Marinha, Algarve – Portogallo

Monoliti rocciosi e colori vividi la rendono un gioiello della costa portoghese. Perfetta all’alba e lungo l’itinerario delle Sette Valli Pensili.

12. Praia dos Três Irmãos, Algarve – Portogallo

Circondata da scogliere imponenti, è ideale per un bagno tranquillo o una pausa gourmet sulla sabbia.

📌 Fonte: ilmeteo.it, articolo del 25 giugno 2025.