Emanuele Dotto: “Ho la sclerosi multipla, peggioro lentamente. Passo il tempo in carrozzina sopravvivendo”

Fonte: fanpage.it – A cura di Elisabetta Murina

Emanuele Dotto, voce storica della Rai e del programma Tutto il calcio minuto per minuto, ha raccontato pubblicamente la sua lotta contro la sclerosi multipla progressiva, diagnosticatagli poco dopo essere andato in pensione. “Avevo 67 anni e 6 mesi. Ora ne ho appena compiuti 73. Ogni giorno è un giorno guadagnato”, ha confidato in una toccante intervista a la Repubblica.

Giornalista e radiocronista dal timbro inconfondibile, Dotto ha spiegato come oggi affronti la quotidianità con dignità e forza d’animo, supportato dalla famiglia: “Il corpo sta andando dove vuole, la mente e la memoria per fortuna no. Non ce la farei senza mia moglie Marina e mia figlia Emanuela”. Vive a Genova, trascorrendo le giornate in carrozzina, ascoltando musica, leggendo, e – come dice lui stesso – “sopravvivendo”.

“Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno”.

Una vita dedicata alla voce dello sport

Dotto ha iniziato il suo percorso giornalistico nei cartacei sul finire degli anni Settanta. Un momento emblematico: “Era il giugno 1976. Collaboravo con il Corriere Mercantile e arrivai in Vespa con mio fratello sul luogo dove le Brigate Rosse avevano appena ucciso il giudice Francesco Coco e la sua scorta”.

Nel 1980 è approdato in Rai, dove ha lavorato fino al 2019. La sua voce ha raccontato per decenni le gesta calcistiche di Genoa e Sampdoria, ma anche grandi eventi sportivi: Formula Uno, Giri d’Italia, Tour de France, Mondiali di calcio e Giochi Olimpici. Sempre con uno stile misurato, preciso, profondamente umano. “Ho visto, ho guardato, ho raccontato, mi sono divertito”, riassume con sobrietà la sua carriera.

Dotto ha voluto ricordare anche chi gli ha insegnato il mestiere: “Roberto Bortoluzzi, capace, colto e gentile; Massimo De Luca, un signore; Enrico Ameri, con quell’incredibile rapidità di parola e duttilità nel racconto”.

Oggi, lontano dai microfoni e dai campi di gioco, Emanuele Dotto continua a vivere con la stessa dignità che ha sempre contraddistinto la sua voce: discreta, professionale, umana. E, giorno dopo giorno, resiste.