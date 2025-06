Garlasco, la zia di Chiara alla sorella (e madre delle gemelle Cappa): "Se è morta tra le 9:30 e le 10 ci siete dentro voi"

In quel momento, come riporta Il Tempo, “il magistrato aveva deciso di rivalutare gli alibi di mamma e figlie, mai indagate per l’assassinio”. “Carla! Dodici ore sono stata là… dalle 11:30 della mattina, siamo andate tutte e tre… ognuna quattro ore”, afferma Maria Rosa. “Ma tu non avevi tutti gli scontrini di tutto quello che avevi fatto?”, chiede Carla. “Ma sì, ma Carla cosa vuol dire?… Lei doveva essere sicura al cento per cento… mi ha chiesto come ero vestita la mattina, la sera, a che ora sono uscita la mattina… io non ho niente da nascondere…”, risponde. “E le figlie? Anche loro per cosa?”, domanda ancora la sorella. “Eh, sempre per la storia della mattina, il tutore… anche a me hanno chiesto del tutore, dove arrivava? E se poteva toglierselo”, replica Maria Rosa.