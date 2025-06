Manfredonia, 25 giugno 2025 – Prosegue il percorso dell’Amministrazione comunale di Manfredonia verso un rafforzamento strategico nella governance dei servizi pubblici locali. Con la determinazione n. 1158 del 25 giugno 2025, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante, ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico notarile necessario alla formalizzazione dell’acquisto del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Vieste nella società partecipata ASE SpA (Azienda Servizi Ecologici), finalizzando così una tappa importante prevista dalla deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22 dicembre 2023.

L’operazione, che prevede l’acquisizione del 3,12% delle azioni dell’ASE SpA per un importo pari a 21.000 euro, rientra in una strategia più ampia volta a consolidare il controllo del Comune di Manfredonia sulla società che gestisce servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti, la pulizia urbana e altri interventi ambientali.

Tale rafforzamento della partecipazione è considerato fondamentale per garantire una maggiore capacità decisionale e un miglior allineamento tra le esigenze della comunità e le attività gestite dalla società partecipata.

L’iter amministrativo, avviato nei mesi scorsi, ha visto il Settore Economico-Finanziario attivarsi per la ricerca di un professionista notarile idoneo alla stipula dell’atto di compravendita. In seguito alla richiesta inviata via PEC agli studi notarili locali, è pervenuto un unico preventivo, protocollato il 30 maggio 2025. Dopo averne valutato congruità e correttezza, il Comune ha deciso di affidare l’incarico al Notaio Michele Augelli, con studio a Manfredonia, presso la Galleria di Corso Manfredi n. 1/a, per un compenso complessivo pari a 3.510,29 euro (IVA inclusa).

Per garantire la copertura della spesa, si è reso necessario procedere a uno storno di fondi, spostando 150 euro dal capitolo PEG n. 1425 “Formazione personale ragioneria” al capitolo PEG n. 1426 “Spese supporti specialistici”. Il restante importo per l’onorario del notaio sarà interamente finanziato tramite il capitolo 1426 del bilancio 2025, nel rispetto degli equilibri previsti dal piano di riequilibrio pluriennale dell’Ente.

L’intero procedimento rispetta le prescrizioni normative in materia di contratti pubblici e contabilità finanziaria: in particolare, il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011, il D.Lgs. 36/2023 e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010. L’atto è stato redatto in modo da garantire la regolarità tecnica e amministrativa, nonché la trasparenza verso la cittadinanza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. Il provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Questa acquisizione assume un particolare rilievo politico e strategico: attraverso l’acquisto delle quote del Comune di Vieste, Manfredonia punta a consolidare la propria influenza all’interno di ASE SpA, in un contesto in cui le sfide ambientali, la qualità dei servizi urbani e la sostenibilità sono sempre più al centro dell’agenda amministrativa. Si tratta, in sostanza, di un’azione che mira a valorizzare il controllo pubblico sui servizi di interesse collettivo, promuovendo una gestione più efficace, trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini.

L’atto prevede inoltre che il Comune di Vieste sia notificato della presente determinazione, completando così l’iter formale propedeutico alla stipula. Ora l’attenzione si sposta sulla definizione dell’atto notarile e sul passaggio effettivo delle quote, atteso nei prossimi giorni.