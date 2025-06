Manfredonia – Sarà la ditta Passione Verde di Ciuffreda Matteo, con sede a Manfredonia, ad occuparsi del servizio di taglio delle cannucce e di pulizia nell’area del Lungomare del Sole, nel tratto adiacente al canale San Lazzaro. Lo ha stabilito il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, l’ing. Lucio Barbaro, con la determinazione dirigenziale n. 1084 del 12 giugno 2025.

L’intervento si è reso necessario, urgente e indifferibile per motivi ambientali e di sicurezza. Come evidenziato nella relazione tecnica redatta dall’ing. Francesco Saverio Damiano, tecnico istruttore del settore, l’area interessata è da tempo soggetta all’accumulo di vegetazione spontanea, in particolare cannucce palustri, oltre a rifiuti e depositi di cymodocea. Tale situazione rappresenta un rischio concreto per la regimentazione delle acque meteoriche, con potenziali allagamenti delle zone limitrofe, oltre che un elevato pericolo d’incendi in caso di temperature elevate e prolungata siccità.

Impossibilitata a intervenire con mezzi e personale proprio, l’Amministrazione comunale ha optato per l’affidamento esterno del servizio, nel rispetto delle procedure previste per i contratti sotto soglia, come indicato all’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. A tal proposito, è stata individuata la ditta Passione Verde, che ha presentato un preventivo di 4.950,00 euro oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di 5.445,00 euro. Il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento è B73D21BC27.

Oltre allo sfalcio delle cannucce per una fascia di 5 metri lungo tutta la tratta costiera adiacente al canale, il servizio include anche la pulizia dell’area dai rifiuti, la sistemazione della stessa e l’installazione di quattro strutture per il sostegno di cartelloni informativi. Il tutto dovrà essere completato entro il 31 luglio 2025.

Il Comune di Manfredonia, in qualità di produttore dei rifiuti, ha stabilito che il loro conferimento sarà gestito dalla Ase Spa, azienda municipalizzata per i servizi ambientali. La ditta esecutrice è risultata regolare con i versamenti contributivi, come confermato dal DURC in corso di validità, ed ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

L’atto di affidamento assume anche la valenza di contratto e definisce le clausole essenziali, tra cui:

il luogo di esecuzione del servizio (Comune di Manfredonia),

la durata dell’intervento (fino al 31/07/2025),

i termini di pagamento (entro 30 giorni dalla fatturazione),

e la tracciabilità dei flussi finanziari, come da normativa vigente.

L’importo sarà impegnato sul capitolo 4811 del bilancio comunale 2025, nel rispetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente. La determina sarà oggetto di controllo contabile interno e pubblicata sull’albo pretorio del Comune.