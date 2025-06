Il fisioterapista coinvolto nella vicenda: “Soddisfatto che la verità sia finalmente emersa con i tre processi definiti tutti a mio favore. Le numerose querele furono fatte dalle due donne solo per screditare la mia professionalità e avanzare successivamente assurde richieste di danaro ai miei danni”.

Foggia – Manfredonia, 25 giugno 2025. Aveva suscitato clamore mediatico ed indignazione la storia della donna di Manfredonia presunta vittima di ricatti sessuali e atti persecutori da parte di un uomo, un fisioterapista del posto.

Ma, a distanza di tempo, si apprende che le cose non stavano esattamente come denunciate.

Il professionista, infatti, finito sotto processo penale (difeso dall’avvocato Michele Gentile del Foro di Foggia) è stato completamente prosciolto da tutte le accuse.

La donna, infatti, con diverse denunce querele aveva portato all’attenzione dei magistrati inquirenti, le condotte asseritamene persecutorie da parte dell’uomo, il quale – a suo dire – l’aveva dapprima “plagiata” e poi molestata dopo la sua decisione di interrompere la relazione.

I comportamenti attribuiti all’uomo sarebbero consistiti in aggressioni verbali con epiteti ingiuriosi, insulti, minacce anche relative alla diffusione di video e immagini ritraenti la donna in momenti di intimità con l’uomo denunciato, percosse, pedinamenti, appostamenti sotto la abitazione, ripetuti messaggi e telefonate anche anonime, con conseguente richieste di intervento delle forze dell’ordine in molte delle occasioni denunciate.

La vicenda, come si ricorderà, era stata ripresa anche dalle cronache nazionali, tanto che la trasmissione televisiva “Storie italiane” andata in onda il 7 marzo 2023 su Rai 2 (condotta dalla giornalista e conduttrice Eleonora Daniele), interamente incentrata su temi di stratta attualità e sui principali casi di cronaca, aveva dedicato un’intera puntata alla vicenda, proponendo un’intervista alla presunta vittima nel corso della quale la stessa aveva raccontato la propria versione dei fatti.

Il professionista coinvolto, accusato ingiustamente, dichiara: “Tengo molto a rendere noto che le indagini di polizia giudiziaria e i tre processi sono terminati tutti con provvedimenti a mio favore. È stato chiarito che le due donne in questione che si presentarono nel 2022 in tv nazionali e sui media locali avevano quale unico intento quello di diffamare volutamente e gravemente l’immagine e la professionalità del sottoscritto terapista, attraverso false accuse di presunti atti persecutori, di molestie, di minacce, di revenge porn, di plagio, con ripetute denunce diffamatorie, poi tutte smentite dalle indagini giudiziarie svolte dal 2022 al 2024.

Tutte quelle false accuse avevano quale unico scopo quello di screditare al massimo il sottoscritto, avanzare richieste di ingenti somme di denaro, e distruggere la mia immagine solo per ripicca e vendetta dopo la fine delle loro relazioni clandestine. Si è dimostrato che questi gravi atti diffamatori sono stati effettuati anche e soprattutto per salvaguardare la loro immagine dopo che si era risaputo pubblicamente delle loro relazioni extraconiugali con l’uomo in questione e quindi per tentare di salvaguardare la loro reputazione e tentare di mettere a tacere l’accaduto, preferirono calunniarmi pubblicamente in tv per vendetta, vanità ed ipocrisia.”