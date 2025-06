Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 10 giugno 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato un importante progetto per la pulizia e manutenzione del “Canale San Lazzaro”, con uno stanziamento complessivo di 173.574,03 euro.

L’iniziativa rientra tra gli interventi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 29 maggio 2023, che ha attivato in via sperimentale il trasferimento di fondi ai Comuni pugliesi per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti lungo i corsi d’acqua.

Il provvedimento è stato formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 10 giugno 2025, firmata dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, Lucio Barbaro. La responsabilità tecnica e attuativa è affidata all’ingegner Damiano Francesco Saverio, nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Un progetto per tutelare ambiente e salute pubblica

L’intervento nasce dalla necessità, stabilita dalla normativa vigente, di affrontare le criticità legate all’abbandono dei rifiuti nei corsi d’acqua. In questo ambito, i Comuni sono chiamati ad agire direttamente, con il sindaco investito del ruolo di autorità competente per la rimozione dei rifiuti e la tutela della salute pubblica.

La Regione Puglia, con la DGR 750/2023, ha predisposto uno stanziamento economico per sostenere i Comuni in queste attività, vincolando l’utilizzo delle somme alla pulizia e manutenzione del demanio idrico superficiale. A seguito di apposita richiesta trasmessa il 16 febbraio 2024, Manfredonia è risultata beneficiaria di 173.574,03 euro, trasferiti il 24 maggio scorso.

Gli interventi previsti

Il progetto, approvato con Delibera di Giunta n. 54 del 26 novembre 2024, riguarda in particolare il Canale San Lazzaro, individuato come area prioritaria. L’elaborato tecnico prevede un’attenta rimozione dei rifiuti accumulati, con un investimento mirato e dettagliato. Il quadro economico, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, è articolato in tre voci principali:

€ 139.000,00 per il servizio di pulizia vero e proprio;

€ 18.285,53 come somme a disposizione della stazione appaltante per spese tecniche, imprevisti e consulenze;

€ 16.288,50 per oneri fiscali e previdenziali.

L’appalto sarà assegnato tramite procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica, secondo quanto previsto dall’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il criterio di selezione sarà il prezzo più basso.

Direzione lavori e supporto amministrativo

Oltre alla pulizia dei canali, è prevista l’affidamento di un servizio di direzione dell’esecuzione del contratto, per un importo base di € 8.000,00. Anche questo incarico sarà assegnato mediante affidamento diretto e seguirà la stessa procedura telematica. A supporto del RUP, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da personale tecnico e amministrativo interno, coadiuvato dal Geom. Raffaele Basta, dipendente del Comune di Mattinata incaricato con funzione extra-istituzionale.

Progetto esecutivo pronto

Il progetto, già completo di tutti gli elaborati tecnici (relazione illustrativa, computo metrico, capitolato, planimetrie e cronoprogramma), è pronto per la fase esecutiva. Tra i documenti chiave figurano:

Relazione tecnica illustrativa , a firma del RUP;

Capitolato descrittivo prestazionale ;

Cronoprogramma delle attività ;

Planimetrie del canale San Lazzaro.

La determinazione approva formalmente questi elaborati, autorizzando il RUP ad avviare le procedure di gara per entrambi i servizi: pulizia e direzione lavori.