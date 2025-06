Manfredonia, Citta Protagonista: "La Marca, il vuoto dentro la fascia tricolore"

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – La città di Manfredonia si trova a un crocevia importante del suo cammino, tra le difficoltà quotidiane e le speranze di un futuro migliore.

Nonostante le aspettative non siano state tutte soddisfatte, il senso di responsabilità e l’impegno serio da parte delle istituzioni locali emergono come elementi fondamentali per affrontare le sfide attuali.

Il primo anno di mandato del sindaco La Marca ha portato con sé stanchezza e ostacoli, ma anche la volontà di superare le difficoltà con dedizione.

“Come diciamo da tempo noi: ‘Insieme si può fare’”, afferma il primo cittadino, sottolineando l’importanza di una squadra coesa e senza gelosie campanilistiche.

La collaborazione tra colleghi potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per migliorare la gestione dei tributi e dei rifiuti, due aspetti cruciali per il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Il sindaco invita inoltre a non lasciarsi ingannare dall’illusione di traguardi facili o epiche battaglie: “Non ci aspettiamo epiche battaglie, ma una dedizione assoluta per affrontare l’ordinario e lo straordinario”.

La strada da percorrere è ancora lunga, e i veri obiettivi sono lontani, ma la comunità sipontina dimostra pazienza e fiducia nel proprio futuro.

Tuttavia, il percorso finora compiuto presenta ancora molte criticità: strade piene di buche, aree abbandonate ai rifiuti e un senso di insoddisfazione che richiede decisioni coraggiose.

Il sindaco mette in guardia dal troppo innamorarsi della fascia tricolore senza poi essere pronti a restituirla quando sarà il momento: “Quella appena percorsa è piena di buche e rifiuti, non si innamori troppo di quella fascia perché prima o poi va restituita”.

La comunità manfredoniana aspetta con pazienza ma anche con realismo. La speranza deve essere alimentata da un cammino faticoso ma virtuoso, fatto di senso della realtà e decisione nelle scelte politiche. Solo così si potrà trasformare questa fase difficile in un’opportunità di crescita reale per tutta la città.