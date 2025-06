E’ stato ritrovato morto Matteo Formenti, indagato per la morte del piccolo Michael Consolandi, 4 anni, annegato nella piscina del parco acquatico “Tintarella di Luna” e recuperato privo di vita.

Matteo Formenti: ipotesi suicidio

In circostanze di lavoro, Matteo Formenti, 37 anni, assistente bagnanti in servizio quel giorno, era stato incluso nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Lunedì 23 giugno, dopo il sequestro del cellulare da parte della Procura, Formenti è scomparso.

Le ricerche, coordinate dai familiari e dal sindaco di Chiari, che aveva lanciato un appello pubblico, si sono concluse nella giornata odierna, con il ritrovamento del suo corpo in un bosco ai piedi del Monte Orfano, vicino a Cologne.

Secondo le prime ricostruzioni, non sono stati rilevati segni di violenza: l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, probabilmente dovuto al senso di colpa per la tragica morte del bambino. L’autopsia, in corso, chiarirà tempi, dinamiche e cause del decesso.

Impatto emotivo e comunità sotto shock

La vicenda ha generato profondo dolore: da una parte la famiglia del piccolo Michael, che vive una devastante perdita; dall’altra l’intera comunità di Chiari e Castrezzato, sconvolta dalla scomparsa e morte del bagnino. In molti si sono stretti con messaggi di cordoglio per entrambe le vittime, chiedendo massima chiarezza da parte della magistratura.

Cosa accadrà adesso

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e procede con le indagini sul bagnino. Parallelamente, la morte di Formenti sarà valutata per comprenderne la connessione, se presente, con il drammatico episodio iniziale. L’autopsia fornirà informazioni fondamentali per stabilire l’eventuale correlazione psicologica tra i due eventi.

Conclusione

L’annegamento a Castrezzato ha innescato una dolorosa catena di eventi, culminata nella morte del bagnino sotto indagine.

È un fatto che interpella non solo le responsabilità professionali, ma anche il peso psicologico del tragico evento su chi è stato coinvolto.

Le autorità proseguono con accertamenti incrociati, per restituire verità a famiglie e comunità.