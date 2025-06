Il Patto per la Legalità prenderà il via Giovedì 26 giugno 2025, quando verrà formalizzato a Foggia un accordo importante per la lotta alla corruzione locale e alle infiltrazioni criminali.

Sei Comuni della Capitanata — Foggia, Manfredonia, Cerignola, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Orta Nova — assieme a Prefettura, ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ANCI Puglia, firmeranno un protocollo anticorruzione con l’obiettivo di garantire processi amministrativi trasparenti, massima legalità e rafforzare la fiducia dei cittadini sulle istituzioni local

Questi enti, negli ultimi anni, erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

Ora rilanciano una sfida concreta: con una regia istituzionale condivisa e adeguati strumenti operativi puntano a costruire un modello replicabile su scala nazionale.

Il protocollo sottoscritto, validato il 23 giugno dal Consiglio ANAC, prevede la condivisione di buone pratiche, formazione, monitoraggio e assistenza tecnica ai neo- amministratori nei momenti più delicati dell’azione pubblica.

Obiettivi del patto per la legalità

Il patto ha come obiettivi la Prevenzione e trasparenza: supporto ANAC e Prefettura offriranno anche supporto amministrativo per consolidare procedure corrette, contrastare conflitti d’interesse e aumentare la partecipazione civica, con la possibilità di appoggiarsi a stazioni appaltanti qualificate per gestire gare e forniture evitando debolezze organizzative.

Lo scopo è sviluppare la cultura della legalità, con una formazione continua, comunicazione ai cittadini e coinvolgimento fattivo degli stakeholder ed una resilienza istituzionale per prevenire il rischio che Comuni precedentemente sciolti tornino a essere vulnerabili.

Come sottolinea Giuseppe Busia, presidente ANAC: “Rafforzare la collaborazione tra istituzioni è essenziale per prevenire le infiltrazioni mafiose. Le amministrazioni non saranno lasciate sole, ma supportate nel tempo”. Un patto morale, ma anche strategico, che punta a offrire procedure snelle, efficaci e monitorate.

Una rete per il cambiamento

Il protocollo promuove la collaborazione tra enti, con scambio di esperienze e assistenza nella gestione di gare, bandi, contratti e rendicontazione. Si punta a coinvolgere anche i cittadini con canali di partecipazione e supervisione pubblica, rafforzando la fiducia istituzionale.

Conclusione

Il nuovo protocollo anticorruzione rappresenta un punto di svolta per i Comuni della Capitanata: non più vittime, ma protagonisti di una governance pulita e responsabile. Se l’accordo reggerà nei fatti, potrà diventare un modello virtuoso da imitare in altre aree colpite dall’illegalità. La sfida ora è quella di trasformare il documento in azioni quotidiane di trasparenza e correttezza amministrativa.