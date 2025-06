antennasud. È una di quelle operazioni che segnano un’epoca, che cambiano le prospettive e riscrivono gli equilibri. Il Benevento mette a segno un doppio colpo di assoluto rilievo, assicurandosi due delle stelle più brillanti dell’ultima stagione di Serie C: Raffaele Romano e Francesco Salvemini passano ufficialmente dal Cerignola alla formazione sannita. Un affare pesantissimo sia sul piano economico che su quello tecnico, che porta in dote alla “Strega” due pilastri del recente “miracolo” gialloblù.

Per il Cerignola si tratta dell’operazione in uscita più importante della sua storia, non solo per il valore dei calciatori, ma soprattutto per l’entità economica complessiva dell’operazione, che rappresenta un vero e proprio salto di qualità nella gestione delle risorse e nella capacità di valorizzazione dei talenti.

Romano: da scommessa a plusvalenza d’oro

Tra i due, il nome che più fa rumore in chiave futura è quello di Raffaele Romano. Difensore classe 2005, era arrivato a Cerignola appena un anno fa, praticamente a parametro zero dal Frosinone. In punta di piedi, con il profilo basso e poche aspettative intorno. Ma nel giro di pochi mesi, Romano si è trasformato in una certezza assoluta: braccetto mancino dalla tecnica sopraffina, personalità da veterano e margini di crescita notevolissimi. Un profilo moderno, raro per la categoria, su cui il direttore sportivo Di Toro ha scommesso con lungimiranza.

La sua esplosione è stata rapida e travolgente. Romano è diventato una colonna della retroguardia ofantina, meritandosi la chiamata di un club ambizioso come il Benevento, che ha deciso di puntare forte su di lui, investendo una cifra importante. Per il Cerignola, una plusvalenza da manuale, che conferma la bontà del progetto tecnico impostato dalla dirigenza guidata dal presidente Grieco.

Salvemini: il bomber che ha lasciato il segno

Insieme a Romano, lascia la Puglia anche Francesco Salvemini. Il centravanti lucano, arrivato un anno fa dal Giugliano, si è preso Cerignola con forza, personalità e soprattutto gol: ben 19 in stagione, il suo miglior bottino personale in carriera. A quasi 29 anni, Salvemini ha vissuto la sua annata della maturità, diventando l’uomo simbolo dell’attacco ofantino, soprattutto dopo il lungo infortunio del compagno di reparto Cuppone.

È stato lui a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti chiave, a segnare reti decisive e a guadagnarsi l’amore incondizionato della tifoseria. Il paragone con Malcore era inevitabile, eppure Salvemini ha saputo ritagliarsi un posto tutto suo nella memoria collettiva dei sostenitori gialloblù. La sua ultima gemma, l’incornata a Pescara, resterà un’immagine scolpita nella storia recente del club. Un addio che ha il sapore dolceamaro della gratitudine e dell’orgoglio.

Il Benevento alza l’asticella

Con questo doppio innesto, il Benevento lancia un chiaro segnale al campionato: la volontà è quella di tornare protagonisti assoluti e inseguire obiettivi importanti. Romano e Salvemini portano in dote talento, esperienza e carattere, due tasselli perfetti per una rosa costruita per puntare in alto. L’ambizione del club sannita è ora accompagnata da investimenti mirati e intelligenti.

Cerignola: ora il mercato entra nel vivo

Il Cerignola, dal canto suo, incassa e programma. La cessione di Romano e Salvemini garantisce una boccata d’ossigeno finanziaria e un tesoretto da reinvestire. Il ds Di Toro è già al lavoro per ridisegnare l’ossatura della squadra. Le priorità? In primis un nuovo centravanti titolare che possa raccogliere l’eredità di Salvemini, pur tenendo conto del rientro in rosa di Leonetti dal prestito all’Altamura.

Non solo: serve anche un portiere affidabile e un difensore per colmare il vuoto lasciato da Romano. Ma prima, sarà necessario alleggerire la rosa da alcuni esuberi, in modo da operare con maggiore flessibilità. Il progetto Audace non si ferma: cambia pelle, ma non ambizione. La piazza è pronta a ripartire, consapevole che dietro ogni addio può nascondersi una nuova grande storia da scrivere.

