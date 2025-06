Spiaggia di Punta Rossa a Mattinata: un paradiso sul Gargano

La spiaggia di Punta Rossa si trova precisamente nel Comune di Monte Sant’Angelo, in Puglia, nella parte sud-orientale del promontorio del Gargano, al confine con Mattinata. La spiaggia di Punta Rossa è una delle più belle del Gargano, con la sua ghiaia bianca e fine, le acque cristalline e i suggestivi faraglioni rossi. La spiaggia è inoltre circondata da una ricca vegetazione, che la rende un luogo ideale per rilassarsi e godersi la natura.

Dove si trova la Spiaggia di Punta Rossa?

La Spiaggia di Punta Rossa è situata in una piccola baia sulla strada che va da Manfredonia a Mattinata. Appartenente al Comune di Mattinata, sul Gargano in Puglia, è una vera e propria oasi di pace, circondata da scogliere e alberi. Un luogo ideale per trascorrere un momento di relax.

Come arrivare alla Spiaggia di Punta Rossa sul Gargano?



Le indicazioni per la Spiaggia di Punta Rossa sono poco visibili. È bene, dunque, prestare molta attenzione e prendere la strada per Contrada Macchia Varcaro. Una volta arrivati all’ampio parcheggio, si può arrivare alla spiaggia percorrendo una discesa che affianca la montagna.

Raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa da Manfredonia

Raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa da Manfredonia è davvero molto facile. In poco più di 15 minuti è possibile arrivare alla baia.

Segui la Strada Statale 89 Garganica verso Monte Sant’Angelo

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Strada Statale 89 Garganica/SS89

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Strada Statale 89 Garganica

Svolta a destra

Svolta di nuovo a destra

Raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa da Mattinata

Anche da Mattinata, in poco più di 15 minuti si raggiunge la bellissima baia di Punta Rossa. Le indicazioni valgono anche per chi vuole raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa da Vieste. Guida da SS 89dir B e SS89 Dir1 a Monte Sant’Angelo

Svolta a destra (indicazioni per Monte S. Angelo/Foggia)

Entra in Strada Statale 89 Garganica/SS89

Svolta a destra e prendi SS 89dir B

Prosegui dritto per rimanere su SS 89dir B

Continua su SS89 Dir1

Svolta a sinistra e prendi Galleria Monte saraceno/SS89 Dir1

Svolta a sinistra e prendi Strada Statale 89 Garganica/SS89

Svolta a destra

Svolta di nuovo a destra Raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa da Foggia Per chi arriva da Foggia, o per chi prende l’uscita dell’autostrada verso Foggia, il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti. Guida da Strada Statale 89 Garganica a Monte Sant’Angelo

Continua su Via Manfredonia

Prosegui dritto per rimanere su Via Manfredonia

Entra in Via Manfredonia/SS89

Continua su SS89

Prosegui dritto su Strada Statale 89 Garganica/SS89

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Strada Statale 89 Garganica/SS89

Continua su Strada Statale 89 Garganica

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Strada Statale 89 Garganica

Svolta a destra

Svolta di nuovo a destra: la tua destinazione è sulla destra

Le caratteristiche geologiche e naturali che rendono unica la Spiaggia di Punta Rossa sul Gargano

La spiaggia di Punta Rossa a Mattinata è una delle spiagge più belle del Gargano, in Puglia. È caratterizzata da una ghiaia fine e bianca, da acque cristalline e da un panorama mozzafiato. La spiaggia è circondata da una natura rigogliosa, con pini, ulivi e macchia mediterranea. La spiaggia è accessibile solo a piedi, attraverso una discesa che va dal parcheggio alla baia.

La spiaggia di Punta Rossa è un luogo ideale per rilassarsi e per godere della natura. La spiaggia è molto popolare tra i turisti, ma è ancora possibile trovare un po’ di tranquillità, soprattutto durante la bassa stagione. La Spiaggia di Punta Rossa a Mattinata è circondata da una natura rigogliosa, con pini, ulivi e macchia mediterranea. È un luogo magico, tipico del Gargano, che saprà conquistare chiunque la visiti.

Quali servizi sono offerti sulla Spiaggia di Punta Rossa?

Oltre all’ampio parcheggio disponibile, è possibile noleggiare ombrelloni e sdraio. In caso di persone in carrozzina, è possibile scendere fino alla spiaggia direttamente in auto, per poi riportarla nel parcheggio.

Quali sono i periodi migliori per visitarla?

Il periodo migliore per visitare la Spiaggia di Punta Rossa sul Gargano è durante la primavera (da aprile a giugno) e l’autunno (da settembre a ottobre). Durante questi periodi il clima è mite e le temperature sono piacevoli, con temperature medie tra i 20 e i 25 gradi centigradi. Inoltre, il numero di turisti e visitatori locali è inferiore rispetto all’estate, quindi è possibile trovare maggiore tranquillità.

Tuttavia, le acque fresche di Punta Rossa sono perfette per cercare refrigerio durante le temperature calde dei periodi di luglio e agosto. Il suggerimento è di arrivare la mattina presto per riuscire a trovare posto con più facilità.

Cosa fare a Punta Rossa e cosa vedere nei dintorni

Le acque di Punta Rossa sono adatte per chi ama lo snorkeling e fare lunghe nuotate. Per chi ama la barca o la canoa, si può raggiungere la Spiaggia di Punta Rossa partendo dalla Spiaggia Piana di Mattinata, su un percorso di circa 7 kilometri, ammirando l’intera costa.

Quali paesi visitare vicino a Punta Rossa

Dopo aver ammirato il sole tramontare sulla spiaggia di Punta Rossa, puoi svagarti e mangiare qualcosa di tipico a Mattinata, a Manfredonia o a Monte Sant’Angelo (ottimo posto se vuoi un po’ di fresco).

Se decidi di trascorrere del tempo a Mattinata o a Manfredonia, il consiglio è di gustare una buona cena di pesce fresco. A Monte Sant’Angelo non puoi non provare il tipico panzerotto o il delizioso famoso “pane di Monte”.

Se vuoi fare qualche minuto in più in auto, puoi raggiungere Vieste o Peschici, mete di mare caratteristiche del Gargano.

Dove alloggiare per andare sulla Spiaggia di Punta Rossa

Se vuoi trascorrere qualche giorno sul Gargano e passare qualche ora in spiaggia, il consiglio è di alloggiare a Mattinata o Manfredonia, a 15 minuti dalla spiaggia. Un’altra soluzione potrebbe essere di alloggiare a San Giovanni Rotondo, rinomata meta turistica religiosa. A San Giovanni Rotondo, rispetto a zone come Manfredonia e Mattinata, potrebbe essere più facile trovare un alloggio a basso costo, ma comunque molto vicino a tutte le località di interesse.

Non perdere Punta Rossa e le spiagge del Gargano

Le spiagge del Gargano rappresentano autentici gioielli della natura, incastonati lungo la magnifica costa del Mar Adriatico. Con sabbia dorata, acque cristalline e paesaggi mozzafiato, queste affascinanti oasi offrono una fuga idilliaca dal trambusto della vita quotidiana. Ogni spiaggia del Gargano ha il proprio fascino unico, in grado di catturare il cuore e l’immaginazione di coloro che vi si avventurano.

L’essenza stessa del Gargano, con il suo mix di tradizioni secolari, cultura vivace e bellezze naturali, crea un connubio perfetto per un’esperienza indimenticabile. Esplorare questa affascinante regione regala l’opportunità di scoprire una terra che racchiude tesori nascosti e autentiche meraviglie.

Immergiti nelle meraviglie paesaggistiche del Gargano, nei suoi sapori genuini e nelle sue tradizioni radicate nella storia. Cammina sulla spiaggia di Punta Rossa a Mattinata, respira l’aria salmastra e lasciati incantare dallo scintillio del mare. Esplora i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, ammira la ricchezza della flora e della fauna che si estende fino all’orizzonte.

Assapora la cucina locale, fatta di piatti semplici e genuini, preparati con passione e amore per la tradizione. Lasciati coinvolgere dalle storie dei luoghi e dai legami profondi con la storia antica della Puglia. Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Mattinata e tutte le altre perle del Gargano aspettano di essere scoperte e apprezzate per la loro unicità.

Ogni passo intrapreso nel Gargano è un tuffo in un mondo di emozioni e meraviglie, un viaggio alla ricerca della propria connessione con la natura e la cultura di questa terra generosa. Il Gargano ti accoglierà a braccia aperte, offrendoti esperienze che lasceranno un segno indelebile nel tuo cuore e nei tuoi ricordi.

Vivi un’avventura senza tempo, una scoperta di te stesso e di un territorio che dona emozioni autentiche. Non esitare a lasciarti catturare dalla bellezza e dalla magia di questa regione, perché nel Gargano, ogni momento è un tesoro prezioso pronto ad essere scoperto.