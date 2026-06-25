Accoltellato per aver difeso una ragazza, Michelangelo Coco invitato in Senato: «Un esempio per tutti»

SAN NICANDRO GARGANICO – Ha rischiato la vita per difendere una ragazza durante una lite e ora, dopo giorni di apprensione, Michelangelo Coco è fuori pericolo. Il giovane di San Nicandro Garganico, accoltellato nella notte tra sabato e domenica 21 giugno, sarà invitato in Senato come esempio di coraggio e senso civico.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo il tentativo del ragazzo di intervenire in difesa di una coetanea durante una lite, probabilmente nata per motivi di gelosia. Poco dopo, Michelangelo sarebbe stato colpito con un coltello e trasferito d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Le sue condizioni hanno tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità, già profondamente scossa da due incidenti mortali avvenuti nei giorni precedenti. Dopo momenti di grande paura, il giovane si è stabilizzato ed è tornato vigile, permettendo alla città di tirare un sospiro di sollievo.

A dare notizia del miglioramento era stato anche il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, che sui social aveva parlato di «una notizia che aspettavamo» e di «un respiro che mancava a tutta la città». Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i Carabinieri per il lavoro svolto in un periodo particolarmente difficile per la comunità.

Il gesto di Michelangelo ha suscitato numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza. A riconoscerne pubblicamente il valore è stata anche la senatrice Annamaria Fallucchi, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, insieme alla presidente Martina Semenzato.

Il giovane sarà premiato con una medaglia al valore e un riconoscimento ufficiale per «il coraggio, l’altruismo e l’alto senso civico dimostrati». Fallucchi ha definito Michelangelo «un esempio per tutti», sottolineando come il suo gesto rappresenti un messaggio importante soprattutto per le nuove generazioni.

La senatrice ha anche fatto visita al ragazzo in ospedale, rassicurando sulle sue condizioni: Michelangelo sta meglio, è vigile e sta affrontando con forza le conseguenze di una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

La comunità di San Nicandro Garganico, dopo giorni segnati da dolore e paura, si stringe ora attorno a Michelangelo e alla sua famiglia. Il suo gesto resta il simbolo di un coraggio raro: quello di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte davanti alla violenza.

Fonte: la Repubblica.it.